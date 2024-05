Ouverture de la 33e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale

Photo : Nhan Sang/VNA/CVN

Selon le vice-président permanent de l'Assemblée nationale, il est prévu que lors de cette réunion de trois jours, le Comité permanent donnera des avis et des décisions sur 14 groupes de contenu. Parmi les questions abordées, les participants se concentreront sur les contenus qui devront être soumis à l’Assemblée nationale lors de sa 7e session.

Plus précisément, en matière de travaux législatifs, le Comité permanent donnera des avis sur le projet de loi relative à la prévention, à la lutte contre les incendies et au sauvetage, outre deux projets de résolutions concernant le développement de Dà Nang (Centre) et de Nghê An (Centre).

Concernant la supervision, les questions socio-économiques et le budget de l'État, le Comité permanent discutera de cinq rapports périodiques soumis à l'Assemblée nationale, notamment le Rapport d'évaluation supplémentaire sur les résultats de la mise en œuvre des tâches de développement socio-économique et du budget de l'État en 2023, la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l'État dans les premiers mois de 2024, et deux rapports sur les avis et recommandations des citoyens.

Les délégués discuteront également de la Planification nationale de l’espace maritime pour la période 2021-2030, vision pour 2050, de la politique d'investissement dans le Programme cible national sur le développement culturel pour la période 2025-2035, de l’allocation d'investissements publics à moyen terme, ainsi que de la ratification du document d'adhésion du Royaume-Uni à l’accord de partenariat transpacifique CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership).

En outre, le Comité permanent donnera ses derniers commentaires sur les préparatifs de la 7e session de l’Assemblée nationale. Il dressera le bilan de la 7e session extraordinaire qui s’est tenue au début mai.

Les délégués discuteront également de plusieurs autres sujets.

VNA/CVN