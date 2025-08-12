Afflux de croisiéristes au Vietnam

Saigontourist Travel a organisé le 11 août la 20ᵉ conférence annuelle de l’Alliance du tourisme de croisière d’Asie (ACSN), réunissant des délégués venus de nombreux pays et territoires, comme les Maldives, Singapour, l’Indonésie, les Philippines, Brunei, la Malaisie, la République de Corée, Taïwan (Chine), la Thaïlande. C’est la deuxième fois que l’événement, organisé à tour de rôle, se tient au Vietnam.

Les participants ont débattu des solutions de coopération, des tendances du marché de la croisière et des actions de promotion des destinations. Saigontourist Travel, seul représentant vietnamien, était à la fois hôte, organisateur et sponsor de l’événement, proposant également un programme de découverte de Hô Chi Minh-Ville aux délégués.

Cette conférence s’inscrit dans la stratégie de marketing international de Saigontourist Travel, qui vise à attirer les croisiéristes et les voyageurs fluviaux. Depuis 2022, l’entreprise participe régulièrement aux grands salons mondiaux du secteur, tels que Seatrade Cruise Global (États-Unis), Seatrade Cruise Med (Espagne).

Selon son directeur général, Nguyên Thanh Luu, le marché vietnamien des croisières maritimes et fluviales connaît une reprise dynamique. La promotion proactive lors d’événements internationaux et l’organisation de rencontres comme l’ACSN devraient contribuer à inscrire le Vietnam dans les itinéraires à long terme des compagnies de croisières d’ici 2030. Outre l’accueil des passagers, Saigontourist agit également comme agent maritime pour plusieurs grands armateurs lors de leurs escales au Vietnam.

Entre août 2025 et avril 2026, l’entreprise prévoit de recevoir 151 croisières fluviales internationales, transportant plus de 6.000 voyageurs en provenance d’Europe, des États-Unis et d’Australie. Ces croisières, d’une durée de quatre à neuf jours, partiront de Hô Chi Minh-Ville et descendront le Mékong, avec des escales à My Tho, Cai Bè, Vinh Long, Sa Đec et Châu Đôc, offrant aux visiteurs un aperçu authentique de la culture du delta du Mékong.

