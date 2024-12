Le 80e anniversaire de l'Armée populaire du Vietnam célébré en République tchèque

L'ambassade du Vietnam et le Bureau de l'attaché de défense vietnamien en République tchèque ont célébré le 80 e anniversaire de l'Armée populaire du Vietnam et le 35 e de la Journée nationale de la défense populaire (22 décembre) dans la soirée du 17 décembre à Prague.

L'événement a réuni plus de 200 invités, dont des représentants du gouvernement tchèque, des dirigeants du ministère tchèque de la Défense, des attachés de défense de différents pays, ainsi que des Vietnamiens en République tchèque.

Dans son discours prononcé lors de l’événement, l'ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Duong Hoài Nam, a passé en revue le parcours historique de l'Armée populaire vietnamienne pendant les luttes pour la libération nationale, l'indépendance nationale, la réunification nationale, et la défense nationale.

S’agissant des relations Vietnam – République tchèque, l'ambassadeur a indiqué que les deux parties visaient à porter leurs relations au niveau de partenariat stratégique en 2025, année marquant le 75e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Il s’est déclaré convaincu que les relations entre le Vietnam et la République tchèque en général, et celles entre leurs ministères de la Défense et leurs armées en particulier, connaîtraient de grandes avancées dans les temps à venir.

L’attaché de défense du Vietnam en République tchèque, Ta Quang Thanh, s'est engagé à œuvrer pour promouvoir l’amitié et la coopération en matière de défense, contribuant au développement et à l’approfondissement des relations bilatérales.

Félicitant l'Armée populaire du Vietnam pour son 80e anniversaire, le général Robert Bieleny, représentant de l'état-major général de l'armée de la République tchèque, a apprécié la coopération traditionnelle entre les deux pays en général et celle entre les armées des deux pays en particulier. Il a exprimé sa conviction que la bonne coopération entre les armées des deux pays s’intensifierait dans l’avenir.

