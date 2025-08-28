Après le typhon Kajiki, une dépression tropicale se dirige vers les côtes du Centre

Une dépression tropicale se dirige vers le Centre du Vietnam, apportant de fortes pluies dans la région dans les prochains jours, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

Le 28 août à 07h00, la dépression tropicale soufflait sur les eaux orientales de la partie nord de la Mer Orientale, avec des vents atteignant 39 à 61 km/h et des rafales pouvant atteindre 88 km/h.

Photo : NCHMF/CVN

Dans les prochaines 24 à 72 heures, le système dépressionnaire se déplacera vers l’ouest-sud-ouest à une vitesse de 10 à 15 km/h et devrait s’affaiblir progressivement, a prévu le NCHMF.

Sous l’influence de la dépression tropicale, le nord-est de la Mer Orientale sera soumis à des vents soutenus de 39 à 61 km/h, avec des rafales allant jusqu’à 88 km/h, ainsi qu’à des vagues atteignant 2 à 4 m et une mer agitée.

Les navires naviguant dans cette zone dangereuse sont exposés à des orages, des trombes marines, des vents violents et de fortes vagues.

Tout au long de la journée et de la nuit du 28 août, les conditions météorologiques devraient rester instables dans tout le pays. De nombreuses régions connaîtront des averses et des orages, et de fortes pluies par endroits.

En outre, dans les heures à venir, il existe un risque élevé de crues soudaines, de glissements de terrain et d'affaissements de terrain le long des pentes raides et des petits ruisseaux dans les provinces de Lào Cai, Quang Ninh, Nghê An, Hà Tinh, Quang Tri et Quang Ngai.

La nouvelle dépression tropicale est en approche alors que le typhon Kajiki, la cinquième tempête de l’année, a fait jusqu’à mercredi 27 août à 15h00, le typhon et les inondations qui ont suivi ont fait sept morts, un disparu et 34 blessés, et laissé des scènes de désolation dans les provinces de Phu Tho, Thai Nguyên, Ninh Binh, Thanh Hoa, Nghê An, Hà Tinh et Quang Tri.

VNA/CVN