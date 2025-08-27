Lancement de la 2e phase d’un projet d’assistance aux sinistrés du typhon Yagi

Le 27 août, le Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne a organisé une formation pour mettre en œuvre la 2 e phase d’un projet financé par la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), visant à aider les populations à surmonter les conséquences du typhon Yagi et à renforcer la résilience communautaire.

>> Le plus haut législateur se rend auprès des soldats et habitants à Yên Bai

>> Renaissance après Yagi : de nouvelles maisons pour un nouveau départ à Quang Ninh

>> L’UNESCO achève la restauration du patrimoine endommagé par Yagi au Vietnam

Photo : CTV/CVN

La 2e phase, qui se prolongera jusqu’au 31 mars 2026, ciblera environ 35.000 personnes dans six provinces - Bac Ninh, Cao Bang, Lang Son, Lào Cai, Phu Tho et Thai Nguyên - avec un budget de plus de 23 milliards de dôngs. Les activités principales portent sur la relance des moyens de subsistance, les soins de santé, la sécurité scolaire, l’approvisionnement en eau potable, la réduction des risques de catastrophes et le renforcement des capacités de réponse communautaire.

Le vice-président du Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne, Vu Thanh Luu, a souligné la nécessité d’une mise en œuvre scientifique, transparente et efficace, en sélectionnant les bénéficiaires appropriés et en intégrant la dimension de genre dans toutes les activités. Il a également relevé les défis de cette phase, tels que le délai court, l’étendue des zones, le grand nombre de bénéficiaires et le manque de personnel spécialisé au niveau local.

La représentante de la FICR, Nguyên Phuong Anh, a indiqué que la 2e phase constitue une étape "décisive" avec de nombreuses difficultés, mais a affirmé l’engagement de la Fédération à poursuivre son accompagnement, en donnant la priorité à deux actions principales : l’octroi d’aides en espèces et la formation au renforcement des capacités.

En septembre 2024, le typhon Yagi et ses pluies diluviennes avaient causé de lourds dégâts dans plusieurs provinces du Nord, faisant 344 morts ou disparus, près de 2.000 blessés, plus de 280.000 maisons endommagées et des pertes économiques estimées à plus de 81.500 milliards de dôngs.

Auparavant, la première phase du projet, mise en œuvre de décembre 2024 à avril 2025 dans sept provinces, avait permis de soutenir plus de 51.700 personnes avec des activités d’urgence dans les domaines du logement, des moyens de subsistance, de l’eau potable, de l’assainissement et de la prévention des catastrophes, pour un budget de plus de 25 milliards de dôngs.

VNA/CVN