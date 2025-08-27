Fortes pluies et alertes aux inondations dans le Nord et le Centre

De violentes pluies continuent de s’abattre sur les régions du Nord et du Centre du Vietnam, entraînant des alertes aux crues sur plusieurs grands fleuves et accentuant les risques de crues soudaines et de glissements de terrain, selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques.

Entre 19h00 le 26 août et 03h00 le 27 août, les précipitations ont dépassé les 100 mm dans de nombreuses localités : 166,6 mm à Câm Phuc (Hai Phong), 150,8 mm à Tra Nham (Quang Ngai), 134,6 mm à Nui Thành (Dà Nang), 110 mm à Thanh Tân (Thanh Hoa) et 103,8 mm à Khe La (Nghê An).

De averses orageuses devraient s’atténuer à partir de l’après-midi du 27 août, mais rester accompagnées de rafales, d’éclairs, de grêle et de vents violents.

Les niveaux d’eau montent sur les rivières Thao (Lao Cai), Luc Nam (Bac Ninh), Hoang Long (Ninh Binh), Ma (Thanh Hoa) et Ca (Nghê An).

Les autorités mettent en garde contre des inondations dans les zones basses, des crues soudaines sur les petits cours d’eau et des glissements de terrain dans les provinces de Lao Cai, Phu Tho, Bac Ninh, Ninh Binh, Thanh Hoa et Nghê An.

Dans la partie Sud du Centre, Thua Thiên-Huê, Dà Nang et Quang Ngai ont enregistré de 10 à 60 mm de pluie, localement plus de 100 mm dans la nuit, maintenant un risque élevé de crues subites et de glissements de terrain.

En mer, une zone de convergence tropicale liée à une dépression près des Philippines génère des vents violents et des vagues atteignant 3,5 mètres en Mer Orientale. Les navires sont avertis de fortes vagues, de tourbillons marins et de conditions dangereuses.

