Un vif intérêt chez le public pour les célébrations de la Fête nationale

Réveillée dès cinq heures du matin pour assister aux répétitions du défilé militaire, présente à de grands spectacles patriotiques, Trinh Phuong, comme des milliers d'autres, enchaîne depuis deux mois les événements organisés dans l’effervescence des célébrations du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale.

>> Le peuple impatient d’assister à la répétition général du défilé militaire et populaire

Photo : NVCC/CVN

Depuis la fin juin, alors que les répétitions du défilé militaire et civil ont lieu chaque mercredi matin au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, la jeune femme de 24 ans parcourt chaque semaine les 40 kilomètres qui séparent le quartier de Câu Giây de ce site, afin d’encourager les forces participant au défilé.

"Pouvoir voir les soldats s’entraîner directement, plutôt qu’à la télévision, est une expérience qui en vaut la peine, même s’il faut se lever tôt et faire un long trajet", confie Phuong.

Elle a maintenu cette habitude pendant un mois. Le week-end, elle apportait même des fruits et des boissons pour les offrir aux soldats.

Début août, Phuong a continué de participer à une série d’activités organisées en l’honneur de la Fête nationale, au cœur de la capitale. "Je fais tout mon possible pour ne manquer aucun événement", assure-t-elle. Dans son cahier, une dizaine d’activités est soigneusement listée.

"C’est la première fois que je vis l’atmosphère solennelle d’une grande fête nationale, et je ne veux pas rester en marge. C’est ainsi que nous, les jeunes, exprimons notre amour pour le pays et approfondissons notre compréhension de l’histoire", explique-t-elle.

Phuong affirme également qu’assister aux "concerts nationaux" lui procure une fierté encore plus intense que celle ressentie lors des spectacles de ses idoles internationales.

À une centaine de kilomètres de Hanoï, Kim Nhung, 35 ans, à Hai Phong, a elle aussi été très occupée par les activités célébrant les 80 ans de la naissance du pays (A80). Pour satisfaire le souhait de son fils de 6 ans de rencontrer les soldats, depuis deux mois, chaque week-end, elle le conduit au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam.

Depuis le début du mois d’août, avec le lancement des activités en centre-ville, elle s’est mise en quête de billets. "C’est une occasion unique pour que mon fils puisse revivre les moments historiques du 2 septembre 1945 et comprendre le caractère sacré de l’Indépendance", partage-t-elle.

À partir du 27 août, toute sa famille se rendra à Hanoï pour assister pleinement à la cérémonie officielle du 2 septembre. "Il faudra encore dix ans, voire plus, avant qu’un tel événement ne se reproduise, et je souhaite que toute ma famille puisse vivre pleinement ce moment historique", confie-t-elle.

La patrie dans le cœur

Photo : VNA/CVN

Des millions de citoyens vivent également dans une atmosphère tournée vers la grande célébration. La vague d’enthousiasme a débuté fin juin, lorsque des milliers de personnes se sont rassemblées au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, à Son Tây, pour observer les répétitions des soldats. Le point culminant a eu lieu début août, avec une série d’événements culturels et artistiques organisés dans les espaces publics de Hanoï, tels que le lac Hoàn Kiêm (lac de l’Épée restituée), le stade My Dinh et la place Ba Đình.

Ainsi, les 50.000 billets du programme "Tổ quốc trong tim" (La Patrie dans le cœur), présenté le 10 août au soir au stade My Dinh, se sont écoulés en moins de dix minutes. De même, le spectacle "Tự hào là người Việt Nam" (Fier d’être Vietnamien), organisé le 17 août, a suscité l’intérêt de plusieurs dizaines de milliers de personnes.

Pour expliquer ce phénomène, le maître de conférences Trân Thành Nam, docteur et vice-président de l’Université de l’Éducation, Université nationale de Hanoï, souligne que les méthodes d’éducation au patriotisme ont beaucoup évolué. Plutôt que de se limiter aux livres, les valeurs historiques sont désormais transmises à travers des expériences concrètes et vivantes, telles que des événements culturels, des films, ainsi que des technologies numériques qui aident le public, en particulier les jeunes, à mieux retenir et comprendre.

"Nous pouvons constater que l’esprit national et le patriotisme se diffusent fortement à travers des événements symboliques comme les célébrations du 30 avril ou du 2 septembre, de la même manière que lorsque l’équipe nationale de football joue", explique-t-il.

Vân Anh/CVN