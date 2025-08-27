Santé

Hô Chi Minh-Ville inaugure une faculté de médecine d’envergure

Le 26 août, l’Université de médecine Pham Ngoc Thach a inauguré sa filiale au sein du complexe médical de Tan Kien, marquant une étape majeure dans sa stratégie de formation de ressources humaines médicales de haute qualité.

Le projet, financé à hauteur de plus de 2.425 milliards de dôngs par le budget municipal, s’inscrit dans un modèle Institut - Université alliant enseignement, pratique et recherche médicale selon les standards internationaux. Il constitue également un ouvrage clé de Hô Chi Minh-Ville pour célébrer le 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre, revêtant une signification particulière pour le développement du secteur de la santé de la ville.

Selon Vo Duc Thanh, directeur du Comité de gestion des projets de construction civile et industrielle de Hô Chi Minh-Ville, les travaux ont débuté le 17 février 2023. Malgré de nombreuses difficultés, le chantier a été achevé avec trois mois d’avance, respectant les exigences techniques et de sécurité.

Implanté sur un terrain de 67.400 m², l’ouvrage dispose d’une superficie totale de planchers de plus de 132.000 m², comprenant trois blocs principaux de 10 étages hors-sol et un sous-sol. Ses points forts consistent en 19 amphithéâtres (d’une capacité de 50 à 1.000 places), 19 zones de travaux pratiques pluridisciplinaires, un centre de simulation hospitalière et des salles d’entraînement aux compétences précliniques. Le site de 33 hectares intègre également un réseau interne de circulation, des espaces verts, des infrastructures sportives et un système technologique de gestion moderne des bâtiments.

Lors de la cérémonie, M. Duong Anh Duc, chef de la Commission de la Propagande et des Affaires civiles du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que cet établissement illustrait clairement la volonté de la ville d’investir dans le développement de ressources humaines médicales d’excellence.

Il a ajouté que l’allocation de plus de 2.400 milliards de dôngs à l’éducation et à la santé traduit une priorité majeure et reflète la coopération efficace entre les services municipaux et les entreprises de construction ayant permis l’achèvement anticipé du projet.

«Le secteur médical est particulier, car la qualité de la formation est directement liée à la vie et à la santé des citoyens. Nous espérons que l’ensemble du corps enseignant et des étudiants de l’Université de Médecine Pham Ngoc Thach saura saisir cette opportunité pour faire de l’établissement un centre de formation médicale de premier plan au niveau national et régional», a déclaré M. Duc.

Pour le Pr.-Dr. Nguyen Trong Hao, président du conseil d’administration de l’Université de Médecine Pham Ngoc Thach, ce nouveau campus représente une grande fierté et contribue à renforcer les capacités de formation, de recherche et de service communautaire de l’établissement. Grâce à son ampleur et à ses infrastructures modernes, cet établissement est destiné à devenir l’un des centres de formation médicale les plus avancés du pays.

Ce projet s’inscrit également dans la stratégie de création du premier «campus médical» du Vietnam au sein du complexe médical de Tan Kien, un modèle intégrant enseignement, recherche et soins de santé, orienté vers les standards internationaux et la région ASEAN.

Texte et photos : Quang Châu/CVN