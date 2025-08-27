Le bilan s’alourdit au Vietnam après le passage du typhon Kajiki

Selon les données du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, jusqu’à mercredi 27 août à 15h00, le typhon et les inondations qui ont suivi ont fait sept morts, un disparu et 34 blessés.

>> Après le passage du typhon Kajiki : de nombreuses habitations submergées

>> Dépêche urgente sur le relèvement des conséquences du typhon Kajiki

>> Typhon Kajiki : priorité à l’assistance et au relogement des sinistrés

Photo : VNA/CVN

Les dégâts aux infrastructures ont été considérables : 15 maisons ont été complètement détruites et près de 8.800 foyers, 63 écoles et 8 établissements de santé ont été découverts. Plus de 3.600 maisons ont été submergées, des milliers d’hectares de cultures ont été inondés et les pertes de bétail ont atteint près de 2.000 personnes. La tempête a abattu près de 21.000 arbres.

De plus, de nombreuses voies de transport, des ouvrages d’irrigation, des systèmes électriques et des infrastructures de télécommunications ont subi des pannes. Environ 1,6 million de personnes ont subi des pannes d’électricité suite à la tempête.

Le secteur maritime a été durement touché : 102 bateaux de pêche ont coulé, sont entrés en collision ou ont été endommagés par des vents violents, des orages et une mer agitée. Sur terre, 456 points d’érosion ont perturbé les principales voies de transport, rendant le rétablissement encore plus difficile.

Pour faire face à la catastrophe et se préparer à de nouvelles inondations, le ministère a ordonné aux provinces durement touchées de suivre le message officiel du Premier ministre du 26 août, qui exige des mesures urgentes de reconstruction après sinistre et de préparation aux inondations post-tempête.

Les autorités ont reçu pour instruction d’aider les habitants à réparer les habitations endommagées, de fournir des abris temporaires et de distribuer de la nourriture, de l’eau potable et des produits de première nécessité aux familles déplacées. La restauration des écoles et des établissements de santé était une priorité immédiate.

Les localités ont également reçu l’ordre de préserver leurs précieuses récoltes en drainant les champs inondés et en reprenant rapidement les activités agricoles. Les politiques d’aide doivent soutenir les ménages pauvres et vulnérables, sans laisser de place au gaspillage, aux pertes ni à la corruption.

Elles doivent mobiliser du personnel, de l’équipement et du matériel pour renforcer les défenses contre les inondations et les tempêtes, surveiller de près les niveaux d’eau des rivières et l’état des digues, et signaler immédiatement tout incident au ministère pour une réponse coordonnée.

VNA/CVN