Une dépression tropicale se dirige vers le golfe du Bac Bô, de fortes pluies prévues

Une dépression tropicale devrait se déplacer vers le Nord du golfe du Bac Bô (golfe du Tonkin) le 18 août au soir, apportant de fortes pluies, des vents violents et une mer agitée sur plusieurs zones côtières et intérieures.

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, le système était localisé au sud de l’île de Hainan (Chine) tôt le 18 août, avec des vents maximums soutenus de 39 à 49 km/h (niveau 6 sur l’échelle de Beaufort), avec des rafales atteignant 61 km/h (niveau 8). Il se déplace vers le Nord-Ouest à environ 15 km/h.

Vers 01h00 du matin le 19 août, la dépression devrait maintenir son intensité au niveau 6, avec des rafales atteignant le niveau 8, et rester active dans le Nord du golfe du Bac Bô.

Les eaux orientales, de Quang Tri à Huê, ainsi que le golfe du Bac Bô, y compris les îles de Bach Long Vi et de Cô Tô, sont susceptibles d’être affectées.

Le système devrait s’affaiblir et former une zone dépressionnaire d’ici 01h00 du matin le 20 août au-dessus du Sud de la province du Guangxi, en Chine.

Sous son influence, les eaux orientales, de Quang Tri à Huê, ainsi que le golfe du Tonkin, seront soumises à des orages, des vents forts de force 6 avec des rafales atteignant 8, et des vagues pouvant atteindre 3 m de haut, provoquant une mer agitée.

Les autorités ont averti que les navires opérant dans la zone dangereuse sont confrontés à des risques de rafales de vent, de vents forts et de grosses vagues.

De la nuit dernière jusqu’au petit matin, les zones côtières et du delta du Nord, ainsi que les provinces et les villes de Thanh Hoa à Quang Tri, ont subi des pluies et des orages, avec de fortes averses à certains endroits.

Les météorologues indiquent que d’ici la nuit du 19 août, la région du Nord-Est et Thanh Hoa connaîtront des pluies modérées à fortes, avec des cumuls de 50 à 130 mm et parfois plus de 250 mm.

Dans la province de Nghê An (Centre), les précipitations devraient atteindre 30 à 60 mm le 18 août, avec plus de 120 mm par endroits. Les provinces de Hà Tinh et de Quang Tri pourraient enregistrer 20 à 50 mm, avec des précipitations dépassant 80 mm par endroits.

Ailleurs, le Nord-Ouest, les localités de Huê à Lâm Dông et le Sud devraient connaître des averses et des orages épars de 15 à 30 mm, avec parfois plus de 80 mm. Les précipitations seront concentrées dans l’après-midi et la soirée.

VNA/CVN