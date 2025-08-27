Le premier projet de conversion d’actifs numériques autorisé à l’essai au Vietnam

L’intégration d’un environnement d’expérimentation contrôlée (sandbox) destiné à limiter les risques en phase de test et à élargir le cadre juridique pour le capital-risque figure parmi les avancées majeures de la Résolution N°57 du Bureau politique, datée du 22 décembre 2024, sur le développement scientifique, l’innovation et la transformation numérique.

Dans ce contexte, les autorités de la ville de Dà Nang (Centre) ont autorisé à titre pilote le premier projet de conversion d’actifs numériques au Vietnam, baptisé Basal Pay.

Un modèle transparent conforme aux normes internationales

Basal Pay, développé par AlphaTrue Solutions (membre de l’Association vietnamienne de la blockchain et des actifs numériques), fonctionne sur une plateforme blockchain intégrant la Travel Rule du Groupe d’action financière (GAFI/FATF), afin d’assurer la transparence des flux et de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CFT).

Le projet permet la conversion directe d’actifs numériques en monnaie fiduciaire, notamment pour les touristes internationaux, en quelques secondes, avec un coût moyen réduit de 30% par rapport aux méthodes traditionnelles.

Le système repose sur un identifiant à trois niveaux, garantissant la transmission automatique des données de transaction conformément à la Travel Rule, avec un archivage de cinq ans, renforçant ainsi la protection des utilisateurs et les capacités de supervision des autorités.

Une expérimentation sur 36 mois sous supervision rigoureuse



Le programme pilote s’étendra sur 36 mois et comprendra cinq étapes : construction de la plateforme, exploitation initiale, extension, évaluation complète, puis déploiement officiel. Tout le processus sera placé sous la supervision du Département des sciences et technologies ainsi que des autorités municipales de Dà Nang.

Les essais auront lieu dans trois sites stratégiques : le Centre de soutien aux startups et les parcs technologiques numériques de Dà Nang, afin d’évaluer l’interopérabilité avec les systèmes financiers traditionnels.

Un levier pour l’économie numérique et la réputation financière

Selon le Bureau général des statistiques, Dà Nang a accueilli près de 11 millions de touristes au cours des sept premiers mois de 2025, générant environ 18.000 milliards de dôngs de revenus de services. Basal Pay devrait ainsi contribuer à améliorer l’expérience des visiteurs internationaux, tout en enrichissant l’écosystème financier numérique vietnamien.

Dans un contexte où le Vietnam figure parmi les pays les plus dynamiques en matière d’actifs numériques - classé 5ᵉ au monde avec plus de 17 millions d’utilisateurs selon Chainalysis -, alors que la majorité des activités demeurent dans une "zone grise" juridique, l’initiative sandbox apparaît cruciale pour sécuriser les flux et réduire les risques de blanchiment, de fraude ou de perte de recettes fiscales.

Le projet s’inscrit également dans l’application de la Recommandation 15 du GAFI relative à la régulation des prestataires de services en actifs virtuels, tout en fournissant aux autorités des données concrètes pour bâtir un cadre juridique cohérent. Il convient de rappeler que seuls 29% des 138 pays évalués respectent les normes minimales ou avancées de lutte contre le blanchiment, ce qui constitue un défi majeur à l’échelle mondiale.

Des enjeux stratégiques à l’échelle nationale

Conformément à la Résolution 222/2025/QH15 du 27 juin 2025, applicable à partir du 1er septembre et plaçant Dà Nang parmi les deux villes appelées à devenir centres financiers internationaux au Vietnam, ce projet s’inscrit dans une stratégie ambitieuse d’innovation financière numérique.

Les expériences internationales montrent l’importance d’un cadre sandbox bien encadré : à Singapour, 1,3 milliard de dollars ont été investis dans la fintech en 2024, dont 267 millions dans les actifs numériques, tandis qu’en Thaïlande, le volume quotidien des transactions en actifs numériques atteint 128 millions de dollars.

En résumé, Basal Pay n’est pas seulement une innovation technologique : c’est aussi un projet stratégique destiné à renforcer la sécurité financière, attirer des investissements, améliorer l’expérience des utilisateurs et accompagner la transformation numérique du pays, tout en consolidant la réputation internationale du Vietnam.

