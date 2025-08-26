Fête nationale

Hanoï prévoit des déviations de la circulation pour la répétition préliminaire

Une répétition préliminaire de la grande cérémonie et du défilé célébrant le 80 e anniversaire de la Révolution d'août et de la Fête nationale (2 septembre) aura lieu dans la capitale le 27 août. Afin de garantir la sécurité et d'éviter les embouteillages, la police de Hanoï a annoncé des plans de déviation de la circulation.

Du 27 août à midi jusqu'à 2h00 le 28 août, tous les véhicules, à l'exception de ceux portant des insignes officiels et servant à la célébration, seront strictement interdits dans de nombreuses rues principales, notamment Hoàng Hoa Tham, Thuy Khuê (de Hùng Vuong à Van Cao), Mai Xuân Thuong, Quan Thanh, Phan Dinh Phùng, Hung Vuong, Hoàng Van Thu, Dôc Lâp, Chùa Môt Côt, Bac Son, Tôn Thât Dàm, Nguyên Canh Chân, Hoàng Diêu, Cua Bac, Yên Phu, Thanh Niên, Diên Biên Phu, Bà Huyên Thanh Quan, Lê Hông Phong, Ông Ich Khiêm, Ngoc Hà, Nguyên Tri Phuong, Chu Van An, Tôn Duc Thang, Cat Linh, Trinh Hoài Duc, Hàng Chao, Trân Phu, Son Tây, Kim Ma, Liêu Giai, Van Cao, Nghi Tàm, Dôi Cân, Dôc La-Pho, Nguyên Thai Hoc, Lê Duân, Trân Nhân Tông (de Lê Duân à Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiên, Cô Tân, Phan Chu Trinh (de Hai Ba Trung à Tràng Tiên) ; Lê Thanh Tông, Tông Dan (de Ly Dao Thành à Tràng Tiên), Trân Quang Khai, Trân Khanh Du, Quang Trung (de Ly Thuong Kiêt à Tràng Thi), Ly Thai Tô, Nguyên Huu Huân, Ngô Quyên (de la place de la Banque d'État du Vietnam à Tràng Tiên), Giang Vo, Lang Ha et Lang (de Lang Ha à Trân Duy Hung).

Photo: VNA/CVN

Pendant cette période, des restrictions temporaires s'appliqueront également à certains types de véhicules sur les routes situées à l'intérieur du périphérique 1 (à l'exception de ceux faisant l'objet d'une interdiction totale). Il est conseillé aux résidents de limiter leurs déplacements sur les routes situées entre les périphériques 2 et 3, ainsi que dans la zone comprise entre les périphériques 1 et 2.

Les autorités recommandent aux visiteurs d'autres provinces d'utiliser les transports en commun, notamment les bus et le métro, ou de marcher pour assister aux activités sur la place Ba Dinh et dans les quartiers environnants, notamment Ba Dinh, Hoàn Kiêm, Cua Nam, Hai Bà Trung, Giang Vo et Ngoc Hà.

La police a indiqué que la durée et la portée des interdictions de circulation pourraient être ajustées en fonction du calendrier des répétitions. Les citoyens sont encouragés à se tenir informés sur les sites web officiels https://a80.hanoi.gov.vn, https://congan.hanoi.gov.vn ou d'autres médias officiels.

VNA/CVN