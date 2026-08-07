Prise en charge de la nutrition thérapeutique pour les patients atteints de cancer : une nouvelle proposition

Environ 20% des patients atteints de cancer décèdent de dénutrition avant même que la tumeur ne progresse, tandis que les frais liés à la nutrition thérapeutique restent actuellement principalement à la charge des patients. Des médecins proposent que l’assurance maladie commence à prendre en charge ces dépenses dans les meilleurs délais.

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Photo : Vân Son/CVN

Lors du séminaire "La lutte contre le cancer : la nécessité d’une percée globale", organisé récemment, la Dr. Luu Ngân Tâm, chef du Service de nutrition de l’hôpital Cho Ray et présidente de l’Association vietnamienne de nutrition parentérale et entérale, a indiqué qu’environ 60% des patients atteints de cancer admis à l’hôpital avaient déjà perdu du poids ou souffraient de dénutrition. Au Vietnam, ce taux varie de 45% à 85% selon le type de cancer et la région, soit un niveau nettement supérieur à la fourchette de 30% à 70% observée dans le monde.

Le principal obstacle réside actuellement dans le fait que l’assurance maladie ne prend pas en charge les frais de nutrition thérapeutique. Les patients doivent consacrer l’essentiel de leurs ressources aux médicaments, à la chirurgie, à la chimiothérapie et à la radiothérapie, tout en assumant eux-mêmes les régimes alimentaires adaptés à leur maladie et les produits nutritionnels essentiels. Cette situation empêche encore de nombreux hôpitaux de déployer pleinement une alimentation thérapeutique.

"La nutrition comme une véritable méthode thérapeutique"

La dénutrition peut s’aggraver au cours du traitement. Cela obligeant les médecins à réduire les doses ou à interrompre temporairement le protocole.

Des études montrent que les patients ayant perdu de la masse musculaire présentent un risque de décès environ 1,68 fois plus élevé que ceux dont la masse musculaire est normale. "La nutrition ne doit pas seulement être considérée comme un soutien, mais comme une véritable méthode thérapeutique", a affirmé Dr. Tâm.

La nutrition des patients atteints de cancer doit fournir suffisamment d’énergie provenant des glucides et des lipides, ainsi que des protéines pour maintenir et restaurer la masse musculaire, en complément de vitamines, de minéraux et de certains nutriments tels que le HMB et l’EPA, selon les cas. Ces compléments doivent être prescrits sur les conseils de spécialistes et associés à une activité physique adaptée. À l’hôpital Cho Rây, les patients bénéficient d’un dépistage et d’une évaluation nutritionnels dès leur admission, ces données étant intégrées au dossier médical électronique avant le début du traitement médicamenteux.

Le Professeur associé et Dr. Dô Anh Tu, directeur adjoint de l’hôpital K, a également indiqué que tous les patients faisaient l’objet d’un dépistage et d’une évaluation de leur état nutritionnel dès le début de leur prise en charge, afin d’élaborer un plan d’intervention adapté. Une bonne nutrition favorise la cicatrisation, réduit les complications et améliore la réponse au traitement. Pour certains cancers, elle conditionne même la capacité du patient à suivre l’intégralité du protocole thérapeutique.

Cependant, tous les établissements de santé ne disposent pas des ressources humaines et financières nécessaires pour mettre en œuvre ce modèle. Et Le coût constitue également un obstacle majeur, les patients atteints de cancer étant souvent âgés, souffrant de plusieurs maladies concomitantes et ayant des besoins nutritionnels différents.

Photo : VNA/CVN

Lors du séminaire, Master Nguyên Tri Dung, directeur adjoint du Département de l’assurance maladie du ministère de la Santé, a indiqué que son département recueillait actuellement les avis des experts sur la proposition d’intégrer la nutrition thérapeutique dans le champ de prise en charge de l’assurance maladie. Il a estimé que le taux actuel de cotisation à l’assurance maladie, fixé à 4,5% du salaire, générait des recettes annuelles d’environ 160.000 milliards de dôngs, tandis que les dépenses de soins médicaux ne cessent d’augmenter. Toute extension des prestations doit donc être étudiée en veillant à préserver l’équilibre financier du fonds.

Le Département de l’assurance maladie examine actuellement la liste des médicaments et les autres éléments concernés afin d’étudier la possibilité d’intégrer les produits nutritionnels destinés aux traitements dans le champ de prise en charge. Si les capacités financières du fonds le permettent, il poursuivra l’examen d’un soutien aux produits nutritionnels destinés au traitement du cancer, afin de réduire progressivement le poids financier supporté par les patients.

En juin 2026, le ministère de la Santé publiera des directives sur le diagnostic et le traitement nutritionnels des patients atteints de cancer. Selon ces directives, les patients devront faire l’objet d’un dépistage du risque de dénutrition dès le début de leur prise en charge et être classés selon leur niveau de risque afin de bénéficier d’un plan d’intervention approprié.

Thu Huong/CVN