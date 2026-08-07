Trois personnes poursuivies et recherchées pour "activités visant à renverser l'administration populaire"

L'Agence d'enquête de sécurité du ministère vietnamien de la Sécurité publique a annoncé avoir engagé des poursuites et émis des avis de recherche à l'encontre de trois personnes pour "activités visant à renverser l'administration populaire", des faits survenus dans la province de Nghê An et dans plusieurs autres localités.

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Affaire "Lê Sy Sang pour activités visant à renverser l'administration populaire"

Selon le communiqué, l'Agence d'enquête de sécurité du ministère de la Sécurité publique poursuit l'enquête dans l'affaire "Lê Sy Sang pour activités visant à renverser l'administration populaire", survenue dans la province de Nghê An et dans plusieurs autres localités, conformément à la Décision n° 970/QD-ANĐT-P3 du 31 juillet 2026 portant reprise de l'enquête à l'égard de l'inculpé.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de cette enquête, l'Agence d'enquête de sécurité avait rendu la Décision n° 03/ANĐT du 5 janvier 2012 engageant des poursuites contre Lê Sy Sang, ainsi que la Décision n° 13/ANĐT du 14 février 2012 émettant un avis de recherche à son encontre.

Lê Sy Sang, de sexe masculin, est né le 10 janvier 1980 dans la province de Nghê An. De nationalité vietnamienne, d'ethnie Kinh et de religion catholique, il exerçait la profession de travailleur indépendant. Il était titulaire de la carte d'identité n° 182517734, délivrée le 26 mars 2000 par la police de la province de Nghê An. Avant sa fuite, son domicile permanent et son lieu de résidence se trouvaient au hameau 4, commune de Quynh Vinh, district de Quynh Luu, province de Nghê An (aujourd'hui quartier 12, quartier de Hoang Mai, province de Nghê An).

L'intéressé est poursuivi pour "activités visant à renverser l'administration populaire", infraction prévue au paragraphe 1 de l'article 79 du Code pénal de 1999, correspondant désormais à l'article 109 du Code pénal de 2015, modifié et complété en 2017 et 2025.

L'Agence d'enquête de sécurité du ministère de la Sécurité publique demande à Lê Sy Sang de se rendre aux autorités afin de faciliter les opérations d'enquête, les poursuites et le jugement, et de pouvoir bénéficier de la politique de clémence prévue par la loi.

Affaire "Nguyên Xuân Kim pour activités visant à renverser l'administration populaire"

Selon le communiqué, l'Agence d'enquête de sécurité du ministère de la Sécurité publique poursuit également l'enquête dans l'affaire "Nguyên Xuân Kim pour activités visant à renverser l'administration populaire", survenue dans la province de Nghê An et dans plusieurs autres localités, conformément à la Décision n° 976/QD-ANĐT-P3 du 3 août 2026 portant reprise de l'enquête à l'égard de l'inculpé.

Dans le cadre de cette enquête, l'Agence d'enquête de sécurité avait rendu la Décision n° 01/ANĐT du 5 janvier 2012 engageant des poursuites contre Nguyên Xuân Kim, ainsi que la Décision n° 11/ANĐT du 14 février 2012 émettant un avis de recherche à son encontre.

Nguyên Xuân Kim, de sexe masculin, est né le 26 septembre 1980 dans la province de Nghê An. De nationalité vietnamienne, d'ethnie Kinh et de religion catholique, il exerçait la profession de travailleur indépendant. Il était titulaire de la carte d'identité n° 186968774, délivrée le 1er mars 2008 par la police de la province de Nghê An.

Avant sa fuite, son domicile permanent et son lieu de résidence étaient situés au hameau 7, commune de Nghi Phu, ville de Vinh, province de Nghê An (aujourd'hui quartier de Vinh Phu, province de Nghê An).

L'intéressé est poursuivi pour "activités visant à renverser l'administration populaire", infraction prévue au paragraphe 1 de l'article 79 du Code pénal de 1999, correspondant désormais à l'article 109 du Code pénal de 2015, modifié et complété en 2017 et 2025.

L'Agence d'enquête de sécurité du ministère de la Sécurité publique demande à Nguyên Xuân Kim de se rendre aux autorités afin de servir les besoins de l'enquête, des poursuites et du jugement, et de pouvoir bénéficier de la politique de clémence prévue par la loi.

Affaire "Thai Van Tu pour activités visant à renverser l'administration populaire"

Selon le communiqué, l'Agence d'enquête de sécurité du ministère de la Sécurité publique poursuit également l'enquête dans l'affaire "Thai Van Tu pour activités visant à renverser l'administration populaire", survenue dans la province de Nghê An et dans plusieurs autres localités, conformément à la Décision n° 989/QD-ANĐT-P3 du 5 août 2026 portant reprise de l'enquête à l'égard de l'inculpé.

Dans le cadre de cette enquête, l'Agence d'enquête de sécurité avait rendu la Décision n° 02/ANĐT du 5 janvier 2012 engageant des poursuites contre Thai Van Tu, ainsi que la Décision n° 12/ANĐT du 14 février 2012 émettant un avis de recherche à son encontre.

Thai Van Tu, de sexe masculin, est né le 20 octobre 1979 dans la province de Nghê An. De nationalité vietnamienne, d'ethnie Kinh et de religion catholique, il exerçait la profession de travailleur indépendant. Il était titulaire de la carte d'identité n° 182416185, délivrée le 3 octobre 2009 par la police de la province de Nghê An.

Avant sa fuite, son domicile permanent et son lieu de résidence étaient situés au hameau de Quang Long, commune de Quang Thanh, district de Yên Thanh, province de Nghê An (aujourd'hui hameau de Quang Long, commune de Quang Dông, province de Nghê An).

L'intéressé est poursuivi pour "activités visant à renverser l'administration populaire", infraction prévue au paragraphe 1 de l'article 79 du Code pénal de 1999, correspondant désormais à l'article 109 du Code pénal de 2015, modifié et complété en 2017 et 2025.

L'Agence d'enquête de sécurité du ministère de la Sécurité publique demande à Thai Van Tu de se rendre aux autorités afin de faciliter les opérations d'enquête, les poursuites et le jugement, et de pouvoir bénéficier de la politique de clémence prévue par la loi.

Le communiqué précise que toute personne découvrant où se trouve l'un des trois inculpés est autorisée à l'appréhender et à le conduire immédiatement au service de police, au Parquet populaire ou au Comité populaire le plus proche.

Après son arrestation ou sa remise aux autorités, les personnes concernées sont tenues d'en informer sans délai l'Agence d'enquête de sécurité du ministère de la Sécurité publique, sise au 10, rue Trân Kim Xuyên, quartier de Yên Hoà, à Hanoï, aux numéros de téléphone 069.220.9109 ou 069.220.9138.

VNA/CVN