FPT devient partenaire mondial d’OpenAI dans la transformation par l’IA

Le groupe technologique FPT vient d’être reconnu comme partenaire mondial d’OpenAI (Select Partner), afin d’aider les entreprises à réussir leur transformation et à adopter l’intelligence artificielle (IA) de manière efficace, sûre et à grande échelle.

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Photo : FPT/CVN

Le réseau de partenaires d’OpenAI rassemble des entreprises disposant de solides compétences en IA dans les domaines de l’intégration de systèmes, du conseil en gestion, des technologies et des données, ainsi que d’une forte capacité de déploiement et d’un vaste réseau de clients.

Les deux groupes technologiques accompagneront les organisations et entreprises du monde entier dans l’élaboration de feuilles de route pour leur transformation par l’IA, le développement de plateformes, le renforcement des capacités et le déploiement de solutions d’IA sûres, responsables et adaptées aux besoins de chaque organisation. Les entreprises pourront ainsi optimiser les coûts d’exploitation des modèles d’IA, tout en tirant pleinement parti du modèle de langage avancé GPT-5.6 et de l’outil ChatGPT Work pour concrétiser leurs objectifs stratégiques.

Pham Minh Tuân, directeur général adjoint de FPT et directeur général de FPT Software, a indiqué que FPT et OpenAI travailleraient ensemble pour intégrer à grande échelle les modèles et produits d’IA avancés dans les activités des organisations et des entreprises, afin d’accélérer leur transformation par l’IA de manière efficace et responsable.

Selon lui, la cybersécurité est l’un des domaines clés où les modèles d’IA avancés peuvent avoir les effets les plus significatifs. Grâce à l’intégration de l’IA de nouvelle génération de GPT-5.6 Sol et de Codex Security dans les plateformes de cybersécurité et les processus opérationnels intelligents de FPT, notamment dans son programme "Patch the Enterprise", les infrastructures informatiques et les environnements applicatifs des clients seront protégés de manière proactive contre les nouveaux risques liés à l’IA.

Cette intégration permettra aux organisations d’identifier et de corriger plus rapidement et efficacement les failles de sécurité, tout en faisant face aux nouveaux risques de sécurité avec davantage de résilience et de confiance.

Conçu par FPT, "Patch the Enterprise" est un programme visant à traiter les failles de sécurité de manière globale. Associé à l’IA, il permet aux entreprises de détecter, de hiérarchiser et de traiter plus rapidement les risques de sécurité.

La coopération avec OpenAI permettra à FPT de renforcer ses capacités technologiques, d’élargir son portefeuille de services de cybersécurité et de mieux exploiter le potentiel d’un marché en plein essor.

Cette coopération s’inscrit également dans la stratégie de FPT visant à renforcer ses partenariats avec les principaux groupes mondiaux de l’IA et des technologies. En intégrant les dernières technologies d’OpenAI ainsi que d’autres plateformes d’IA de premier plan, FPT développera des solutions d’IA agentique, étendra ses infrastructures d’IA et mettra en œuvre d’autres programmes de renforcement des capacités afin d’aider les organisations et les entreprises à élaborer des feuilles de route adaptées à leur transformation par l’IA.

L’un des atouts distinctifs de FPT réside dans son écosystème d’IA, qui comprend les plateformes d’IA complètes FleziPT et FPT.AI, les infrastructures de calcul haute performance FPT AI Factory au Vietnam et au Japon, ainsi qu’une équipe de plus de 30.000 ingénieurs équipés d’outils d’IA avancés.

VNA/CVN