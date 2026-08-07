Les élèves-officiers mobilisés pour reconstruire Muong Than

Sous leur uniforme vert, enseignants et élèves-officiers de l'Académie de la logistique travaillent sans relâche à la reconstruction des habitations détruites par les crues dans la commune de Muong Than, dans la province de Lai Châu (Nord-Ouest).

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Photo : Duc Duân/CVN

À la fin du mois de juillet, le calme des montagnes laisse place, du lever du jour jusqu'à tard dans la nuit, au bruit des bétonnières, des marteaux et des scies sur le chantier de la nouvelle zone de réinstallation de Muong Than. Dans cette vallée meurtrie par les inondations, les soldats bâtissent bien davantage que des maisons : ils redonnent un avenir à des familles qui ont tout perdu.

Une mission au cœur des vacances d'été

Le 24 juillet, à cinq heures du matin, une délégation de 56 officiers, enseignants et élèves-officiers de l'Académie de la Logistique a quitté Hanoï pour rejoindre Muong Than, en application d'une décision de l'État-major général de l'Armée populaire du Vietnam.

Après plus de sept heures de route à travers les cols montagneux du Nord-Ouest, l'équipe est arrivée sur place. Sans prendre le temps de se reposer, ses membres se sont immédiatement répartis en deux groupes : l'un chargé d'inspecter les travaux et d'évaluer les conditions de construction, l'autre d'organiser la logistique afin que les opérations puissent débuter dès le lendemain.

Dès le premier jour, quatre équipes ont été constituées pour construire quatre maisons destinées aux familles sinistrées, en coordination avec le comité de gestion du projet relevant du Commandement militaire de la province de Lai Châu.

Cinq jours plus tard, le 29 juillet, trois habitations étaient déjà achevées, tandis que la quatrième entrait dans sa phase finale de construction.

Photo : VNA/CVN

Grâce à leur solide formation technique, à leur maîtrise des travaux de chantier et à leur discipline, les enseignants et les élèves-officiers se sont rapidement vu confier des ouvrages plus complexes dans l'ensemble de la zone de réinstallation.

Le lieutenant-colonel Vu Duc Viêt, chef de mission, explique que cette opération s'est déroulée en pleine période de vacances universitaires. Pourtant, dès la réception de l'ordre de mobilisation, les enseignants ainsi que les 48 élèves-officiers des promotions S528A et S528B ont rejoint l'académie en quelques heures avant de partir pour Lai Châu.

"Au départ, nous devions construire quatre maisons. Mais devant la qualité du travail réalisé par nos élèves, le comité de gestion du projet nous a confié d'autres ouvrages nécessitant un niveau technique plus élevé. Pour nous, il s'agit à la fois d'une mission et d'un grand honneur", souligne-t-il.

La jeunesse militaire au service des sinistrés

Sous un soleil écrasant, entrecoupé de brusques averses, chacun trouve naturellement sa place sur le chantier : certains découpent et assemblent les armatures métalliques, d'autres montent les coffrages, préparent le béton, élèvent les murs ou réalisent les finitions.

Le sergent Cu Thành Công, chef de la promotion S528B, originaire de la province de Thai Nguyên, raconte qu'il préparait son mémoire de fin d'études, dont la soutenance est prévue en novembre prochain.

Photo : Thê Thành/CVN

Comme lui, les 48 élèves-officiers des promotions S528A et S528B ont choisi de mettre temporairement leurs projets personnels entre parenthèses pour répondre à l'appel de l'armée.

"C'est une occasion exceptionnelle de mettre en pratique les connaissances acquises à l'académie. Même en pleine préparation de notre mémoire de fin d'études, nous étions tous prêts à partir. Participer concrètement à la reconstruction des maisons des habitants touchés par la catastrophe nous rend très heureux et très fiers. Cela donne tout son sens à ce que nous avons appris", confie-t-il.

Le colonel Hoàng Van Ky, commandant adjoint et chef d'état-major du Commandement militaire de la province de Lai Châu, salue le professionnalisme, la discipline et les compétences techniques des enseignants et des élèves-officiers de l'Académie de la Logistique.

"Leur méthode de travail est rigoureuse, conforme aux exigences techniques et particulièrement efficace. Leur contribution permet d'accélérer la construction de la zone de réinstallation afin que les habitants puissent retrouver au plus vite une vie normale", affirme-t-il.

Selon lui, les travaux progressent conformément au calendrier prévu et plusieurs habitations ont déjà achevé leur gros œuvre ainsi que leur phase d'assemblage.

Sept nouvelles maisons remises aux familles sinistrées de Muong Than Le 19 juillet, le Comité populaire provincial de Lai Châu a décidé la création en urgence d'une zone de réinstallation destinée à 24 familles dont les habitations avaient été entièrement emportées par des crues soudaines à Muong Than. Le projet, d'un montant de 19 milliards de dôngs, est placé sous la maîtrise d'ouvrage du Commandement militaire de la province. Animés par la devise "Braver le soleil, vaincre la pluie et travailler sans relâche jour et nuit", ouvriers et militaires ont adopté une organisation en plusieurs équipes afin d'accélérer les travaux. Le 30 juillet, sept nouvelles maisons ont été officiellement remises à leurs propriétaires lors d'une cérémonie organisée conjointement par le Commandement militaire provincial et les autorités locales de Muong Than. Une première étape importante vers le retour à une vie normale pour les familles sinistrées.

Duc Duân - Câm Sa/CVN















