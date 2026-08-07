Les troubles réfractifs augmentent et touchent les enfants de plus en plus tôt au Vietnam

La prévalence des troubles de la réfraction chez les enfants est en augmentation, en particulier dans les grandes zones urbaines telles que Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.

>> L’épidémie de myopie chez les jeunes, un enjeu de santé publique

>> Sensibilisation aux soins et à la protection des yeux des enfants

>> Le mode de vie et la myopie

Photo : VGP/CVN

Des experts ont averti que l’utilisation prolongée d’appareils électroniques, le manque d’activités de plein air et des environnements d’apprentissage inadéquats entraînent l’apparition de la myopie chez des enfants de plus en plus jeunes, ce qui nécessite une action concertée des familles, des écoles et du secteur de la santé pour protéger la vue de la prochaine génération.

Des experts de la santé ont discuté des mesures visant à freiner la tendance à la hausse des troubles de la réfraction chez les jeunes au Vietnam, lors d’un séminaire organisé jeudi 6 août à Hanoï.

Lors de l’événement, les experts se sont penchés sur cette tendance préoccupante ainsi que sur des solutions pour assurer la sécurité des soins visuels et de la correction de la vue chez les jeunes dans un environnement numérique.

Lors de l’événement, Bùi Huu Toàn, de la Direction générale de la médecine préventive relevant du ministère de la Santé, a signalé une augmentation significative de ces affections chez les enfants d’âge scolaire ces dernières années.

"L’objectif de réduction de la prévalence des troubles de la réfraction chez les enfants, fixé dans le cadre du programme national de population jusqu’en 2020, n’a pas été atteint", a-t-il indiqué.

Le problème découle également de mauvaises habitudes en matière de soins oculaires, telles qu’une mauvaise posture et un éclairage inadéquat. Selon Bùi Huu Toàn, des données publiées par les centres locaux de contrôle des maladies indiquent qu’en 2024, plus de 22% des salles de classe ne respectent toujours pas les normes d’éclairage, notamment en raison d’un manque de lumière naturelle.

Une enquête menée par l’Hôpital national d’ophtalmologie du Vietnam révèle que la prévalence des troubles de la réfraction chez les enfants s’élève à 51% à Hanoï et à 75,6% à Hô Chi Minh-Ville. À l’échelle nationale, on estime que trois à cinq millions d’enfants âgés de 5 à 15 ans souffrent de troubles de la réfraction.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) considère ce phénomène comme une "épidémie silencieuse" chez les enfants et avertit qu'à l'horizon 2050, sans interventions efficaces, jusqu’90% des enfants en Asie, y compris au Vietnam, pourraient risquer de développer une myopie.

On observe une tendance manifeste : les troubles de la réfraction touchent des tranches d’âge plus jeunes et augmentent rapidement en milieu urbain, un phénomène lié au temps croissant que les étudiants et les jeunes actifs consacrent aux appareils électroniques pour leurs études, leur travail et leurs loisirs.

Le prof-associé-Dr Nguyên Dình Ngân, vice-président de la Société d’ophtalmologie du Vietnam et directeur adjoint de l’Hôpital 103, a indiqué que la myopie est un trouble de la réfraction courant qui touche actuellement environ 30% de la population mondiale. Au Vietnam, la prévalence de la myopie connaît également une forte augmentation.

"Cette tendance s’explique par l’utilisation accrue d’appareils électroniques chez les jeunes, souvent de manière prolongée et à courte distance. Beaucoup de jeunes manquent d’activités de plein air, et les écoles des grandes villes sont souvent dépourvues d’aires de jeux, privant ainsi les enfants de la possibilité d’exercer leur vision sur de longues distances et dans des espaces ouverts", a-t-il expliqué.

Les experts avertissent qu’avec la prévalence croissante des troubles de la réfraction chez les enfants, les cas non pris en charge peuvent entraîner une détérioration de la vision - provoquant fatigue oculaire et maux de tête - et, à terme, nuire aux capacités d’apprentissage. À long terme, les enfants risquent de subir des lésions irréversibles, telles qu’un glaucome ou un décollement de la rétine.

Ils recommandent aux parents de veiller à ce que leurs enfants bénéficient d’un examen de la vue annuel, et préconisent de réduire les risques liés à l’environnement d’apprentissage, d’uniformiser l’éclairage des salles de classe, d’intégrer les dossiers de santé électroniques et de rendre obligatoires les activités de plein air pour les enfants.

Selon les experts, le défi actuel réside dans la mise en œuvre efficace de ces politiques, afin de garantir que les jeunes comme les familles aient accès à des informations précises et scientifiquement fondées lorsqu’ils choisissent des solutions pour protéger leur vue.

Le Dr Nguyên Van Huy, directeur adjoint de l’Institut national d’ophtalmologie du Vietnam, a déclaré que tous les produits ophtalmiques - y compris les lentilles de contact - doivent être certifiés conformes et contrôlés par les organismes de réglementation de l’État. Les utilisateurs doivent suivre les instructions de l’ophtalmologiste concernant la pose, le retrait et le nettoyage des lentilles ; le non-respect de ces consignes peut entraîner des kératites ainsi que d’autres affections oculaires.

Face à cette situation, le Parti et l’État ont défini des directives très précises. Le programme de santé du Vietnam fixe des objectifs visant à accroître la proportion d’élèves dépistés pour les troubles de la vision et bénéficiant à la fois d’une prescription de dispositifs de correction optique et de conseils sur des exercices de renforcement visuel.

Le décret gouvernemental n°98/2021/NĐ-CP a également instauré un cadre juridique pour une gestion rigoureuse des dispositifs médicaux, y compris les produits de correction de la vue ; il impose que toute solution de soins visuels destinée au public réponde aux normes de sécurité, dispose d’une autorisation de mise sur le marché et provienne d’une source clairement identifiée.

Organisé par le journal Nhân Dân (Le Peuple), ce séminaire visait à offrir un espace d’échange permettant aux organismes de réglementation et aux experts de la santé de fournir conjointement à la population des informations fiables et vérifiées sur des soins visuels sûrs.

Les organisateurs ont indiqué que les enseignements tirés de ce séminaire aideraient les autorités à affiner les politiques de soins visuels en milieu scolaire et communautaire, tout en fournissant des données permettant aux établissements de santé et d’enseignement d’améliorer l’efficacité des examens, consultations et traitements ophtalmologiques, en particulier pour les jeunes générations.

VNA/CVN