Les fortes chaleurs seraient de retour dans le Nord après le répit des orages

Le temps chaud devrait faire son retour dans le Nord aux alentours des 9 et 10 août, à mesure que les pluies généralisées s’estompent progressivement, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

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La région Nord, ainsi que les provinces de Thanh Hoa et de Nghê An, continueraient de connaître des pluies modérées à fortes accompagnées d’orages jusqu’au 8 août, certaines zones étant susceptibles de recevoir des précipitations très abondantes. Les précipitations devraient s’atténuer à partir de l’après-midi du 7 août, laissant place à des conditions météorologiques plus stables.

Photo : VNA/CVN

De la nuit du 8 août jusqu’aux alentours du 16 août, seules des averses et des orages épars sont prévus dans le Nord. La région du Nord-Est devrait connaître un nouvel épisode de chaleur à partir du 9 ou 10 août environ.

Dans le Centre-Nord, allant de la province de Thanh Hoa à la ville de Huê, un temps ensoleillé est attendu en journée, avec des épisodes de chaleur isolés. Une vague de chaleur généralisée devrait s’installer sur les parties nord et centre de la région aux alentours des 9 et 10 août.

Le 7 août, le Nord et le Centre-Nord devraient encore connaître des averses et des orages épars, avec des précipitations de 15 à 30 mm, dépassant localement les 80 mm. Une diminution des précipitations est attendue plus tard dans la journée.

De fortes précipitations ont été enregistrées dans certaines régions du Nord au cours de la nuit et aux premières heures du 7 août. Les cumuls de pluie ont dépassé 70 mm à plusieurs stations, atteignant notamment 129,8 mm à Lai Châu, 85,2 mm à Phu Tho et 79 mm à Hanoï.

Par ailleurs, des averses et des orages épars sont prévus dans la zone s’étendant de Hà Tinh à la ville de Huê ainsi que le long de la côte du Centre-Sud. Des orages localisés sont attendus dans l’après-midi et la soirée du 7 août, de Hà Tinh jusqu’à l’est de Quang Ngai.

Les Hauts plateaux du Centre et le Sud continueront à connaître des orages l’après-midi et en soirée, avec des précipitations généralement comprises entre 15 et 30 mm, dépassant localement les 80 mm. Les précipitations devraient diminuer à partir du 12 août environ, ne laissant place qu’à des averses éparses et des orages isolés.

Le Centre national de prévision hydrométéorologique a averti que des orages pourraient encore provoquer des tourbillons, de la foudre, de la grêle et de fortes rafales de vent à travers le pays. La population est recommandé de suivre les bulletins météorologiques officiels et de rester vigilants face aux aléas climatiques.

VNA/CVN