Intelligence artificielle

Kazakhstan : le Vietnam décroche sept médailles à l'Olympiade internationale d'IA à Astana

Selon une annonce du ministère de l’Éducation et de la Formation publiée le 7 août, sept des huit membres de l’équipe nationale vietnamienne ont décroché des médailles à l’Olympiade internationale d’intelligence artificielle (IOAI) 2026, organisée du 2 au 8 août à Astana, au Kazakhstan : deux d’or, une d’argent et quatre de bronze.

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Photo : VNA/CVN

Les deux élèves médaillés d’or sont Nguyên Viêt Trung Nhân, en classe de 11e, et Nguyên Huu Tuân, en classe de 12e, tous deux inscrits au Lycée d'élite des sciences naturelles relevant de l’Université des sciences naturelles de l'Université nationale de Hanoï (Nord).

La médaille d’argent a été décernée à Nguyên Anh Hùng, élève de 11e du même établissement.

Quant aux quatre médailles de bronze, elles ont été attribuées respectivement à Phan Dinh Triêt, élève de 12e du Lycée d'élite Lê Quy Dôn de la ville de Dà Nang (Centre) ; à Lê Minh Quân, élève de 12e du Lycée d'élite Quang Trung de la ville de Dông Nai (Sud) ; à Hà Gia Minh, élève de 11e du Lycée d'élite des sciences naturelles relevant de l’Université des sciences naturelles de l'Université nationale de Hanoï ; et à Nguyên Lê Duy Khang, élève de 10e du Lycée d'élite Lê Hông Phong de Hô Chi Minh-Ville (Sud).

Cette année, l’IOAI a réuni 108 équipes nationales et territoriales, avec 471 élèves participant aux épreuves individuelles de programmation en intelligence artificielle. Au total, le comité d’organisation a décerné 37 médailles d’or, 73 médailles d’argent et 110 médailles de bronze.

Épreuves exigeantes

En 2026, le ministère de l’Éducation et de la Formation a pour la première fois organisé la sélection de l’équipe nationale pour l’Olympiade internationale d’intelligence artificielle, selon un processus en deux phases.

Les épreuves de cette année ont été jugées difficiles et créatives, exigeant des candidats qu’ils réalisent l’ensemble du processus de résolution d’un problème d’intelligence artificielle, depuis l’analyse des données, le choix de la méthode, la programmation, l’entraînement et l’optimisation du modèle jusqu’aux tests et à la finalisation du produit. Outre des connaissances en apprentissage automatique et en intelligence artificielle, les candidats devaient disposer de solides bases en programmation, structures de données, algorithmique, probabilités et statistiques, optimisation et gestion des ressources informatiques.

Le nombre de pays et territoires participants a fortement augmenté cette année et les sujets ont été préparés en 44 versions linguistiques, témoignant de l’ampleur et du niveau de compétition croissants de cette Olympiade internationale d’intelligence artificielle.

VNA/CVN