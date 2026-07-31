Le Vietnam lance un concours pour l'identité visuelle de l'APEC 2027

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, a lancé le 31 juillet un concours national pour la conception du logo et de l'identité visuelle officiels d'APEC Vietnam 2027.

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Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie de lancement à Hanoï, la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, responsable du sous-comité de la Communication et de la Culture auprès du Comité national pour l'APEC 2027, a décrit ce concours comme l'une des premières étapes clés de la préparation de l'APEC 2027. Il marque le début des efforts visant à développer l'identité visuelle et la communication de l'un des plus importants événements diplomatiques multilatéraux que le Vietnam accueillera dans les années à venir.

L'organisation de l'APEC 2027, a-t-elle déclaré, témoigne de la confiance que les économies membres de l'APEC accordent au Vietnam et souligne le rôle croissant du pays, son influence et sa contribution à la coopération et à l'intégration économiques de la région Asie-Pacifique.

Selon la vice-ministre Lê Thi Thu Hang, le logo et l'identité visuelle accompagneront l'ensemble des réunions, événements, activités diplomatiques, supports de communication et actions de promotion de l'Année de l'APEC 2027. Ils constitueront la première image par laquelle les partenaires internationaux identifieront le Vietnam en tant que pays hôte, tout en contribuant à créer une identité unifiée, professionnelle et distinctive pour l'ensemble de l'Année de l'APEC.

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dông, également chef adjoint du sous-comité de la Communication et de la Culture auprès du Comité national pour l'APEC 2027, a indiqué que son ministère organiserait un large éventail d'activités de promotion culturelle durant l'APEC 2027, notamment des spectacles, des expositions, des projections de films, des présentations du patrimoine, des promotions culinaires, des campagnes touristiques et d'autres événements culturels.

Photo : VNA/CVN

Il a également souligné que le concours offrait aux artistes, designers et à l'ensemble de la communauté créative vietnamienne l'opportunité de contribuer à cet événement diplomatique majeur par leur talent et leur expertise.

Ce concours est ouvert aux organisations et aux particuliers vietnamiens, ainsi qu'aux ressortissants étrangers résidant et travaillant légalement au Vietnam, sans restriction quant au nombre de participations.

Les créations doivent refléter l'esprit de coopération, de résilience, d'intégration économique et de prospérité partagée de l'APEC, tout en présentant le Vietnam comme une nation culturellement riche, innovante et tournée vers l'avenir. Elles doivent inclure la mention "APEC VIET NAM 2027" et ne doivent utiliser ni le drapeau national, ni les armoiries nationales, ni la carte du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le concours offre un premier prix de 50 millions de dôngs (près de 2.000 dollars) et deux prix d’encouragement de 5 millions de dôngs chacun, accompagnés de certificats. La création gagnante servira de base à l'identité visuelle officielle de l'APEC Vietnam 2027.

Les candidatures sont acceptées jusqu'au 25 août 2026. Les dossiers papier doivent être envoyés à la Division des expositions et des arts appliqués du Département des beaux-arts, de la photographie et des expositions (Phòng Triển lãm và Mỹ thuật ứng dụng - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm), au n° 38, rue Cao Ba Quat, quartier de Diên Biên, Hanoï. Les dossiers électroniques doivent être envoyés par courriel à l'adresse phongtrienlam@gmail.com.

VNA/CVN