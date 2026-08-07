L’UE et l’Allemagne soutiennent la conservation des forêts naturelles du Vietnam

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement (MAE), l’Union européenne (UE) et l’Allemagne ont officiellement lancé, vendredi 7 août, le programme de soutien à la sylviculture UE - Vietnam destiné à conserver, à restaurer et à gérer durablement les forêts naturelles du Vietnam, tout en promouvant des chaînes de valeur forestières inclusives et intelligentes face au climat.

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Photo : VNA/CVN

Cofinancé par l’UE et le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), le programme se déroulera de 2026 à 2030 et sera mis en œuvre conjointement par l’Administration des forêts du Vietnam (VNFOREST) et l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ). L’UE contribue à hauteur de 20 millions d’euros à cette initiative, qui complète le projet allemand de 7,5 millions d’euros intitulé "Protection et gestion des zones protégées aux écosystèmes diversifiés" (MEPA), lancé plus tôt cette année.

Le programme soutient les efforts du Vietnam visant à promouvoir une croissance verte et durable, à renforcer l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, à protéger la biodiversité et à développer des chaînes de valeur forestières écologiquement durables.

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Il sera mis en œuvre dans cinq provinces - Son La, Diên Biên, Quang Ngai, Gia Lai et Dak Lak - en mettant l’accent sur le renforcement de la conservation, de la restauration et de la gestion des forêts naturelles tenant compte des enjeux climatiques, notamment grâce à la surveillance numérique de la biodiversité et à la protection des forêts à base communautaire.

Le projet promouvra également des chaînes de valeur forestières durables et inclusives, génératrices d’opportunités économiques équitables et équilibrées entre les genres, tout en soutenant le renforcement des capacités et l’élaboration de cadres réglementaires visant à déployer à l’échelle nationale des solutions favorables à la nature.

S’exprimant lors de la cérémonie de lancement, le directeur de l’Administration des forêts du Vietnam (VNFOREST), Trân Quang Bao, a déclaré que ce programme reflète l’engagement commun du Vietnam, de l’UE et de l’Allemagne à protéger les forêts naturelles et à promouvoir un développement durable et inclusif.

En renforçant la restauration des forêts et en faisant progresser une gestion forestière durable et sensible au climat ainsi que des moyens de subsistance viables, le programme contribue aux objectifs à long terme du secteur forestier vietnamien, a-t-il souligné.

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Kristina Buende, cheffe de la coopération de la Délégation de l’UE au Vietnam, a déclaré que les forêts du pays jouent un rôle crucial dans l’action climatique, la préservation de la biodiversité, la protection des sols et des ressources en eau, ainsi que pour les moyens de subsistance d’environ 25 millions de personnes impliquées dans des activités forestières.

Toutefois, le changement climatique, la dégradation des forêts et la perte de biodiversité continuent de menacer ces écosystèmes, a-t-elle déclaré, ajoutant que dans le cadre de l’approche "Équipe Europe", l’UE et ses États membres restent déterminés à soutenir le Vietnam dans la protection et la restauration des forêts en vue d’un avenir résilient et sobre en carbone.

Michael Lehmann, chef adjoint du Service de coopération à l’ambassade d’Allemagne au Vietnam, a réaffirmé le partenariat de longue date de l’Allemagne avec le Vietnam en matière de gestion durable des forêts et de conservation de la biodiversité.

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"Ce projet s’inscrit dans l’engagement de longue date de l’Allemagne envers le secteur sylvicole vietnamien, en complément du projet en cours intitulé +Protection et gestion des zones protégées à écosystèmes diversifiés au Vietnam+. Ensemble, ils soutiennent la gestion durable des forêts et la restauration des écosystèmes, aidant ainsi le Vietnam à atteindre ses objectifs en matière de foresterie, de climat et de biodiversité. L’Allemagne est fière de cofinancer cette initiative avec l’UE. C’est une illustration parfaite de l’approche Team Europe : conjuguer soutien financier, expertise technique et leadership vietnamien", a ajouté Michael Lehmann.

La cérémonie de lancement a rassemblé environ 110 représentants des autorités centrales et locales, des organismes de gestion forestière, des partenaires au développement, des institutions de recherche, des organisations non gouvernementales et des communautés locales, réaffirmant ainsi leur engagement commun en faveur de la promotion d’une foresterie durable et de l’adaptation au changement climatique au Vietnam.

VNA/CVN