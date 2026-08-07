Le Village de l'amitié du Vietnam réaffirme son soutien aux victimes de l'agent orange/dioxine

Soixante-cinq ans après le début de l’épandage de l’agent orange/dioxine au Vietnam, les séquelles de la guerre chimique continuent de marquer des milliers de familles. Réunis jeudi 7 août au Village de l’amitié, à Hanoï, responsables, anciens combattants et partenaires ont appelé à renforcer l’accompagnement des victimes et à poursuivre les efforts de sensibilisation.

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Photo : LHNVN/CVN

Le Village de l’amitié du Vietnam a commémoré, jeudi 7 août à Hanoï, le 65e anniversaire de la catastrophe de l’agent orange (10 août). Pour Nguyên Ngoc Dung, directeur du Village de l’amitié, cette commémoration est avant tout un hommage aux générations qui ont payé le prix de la guerre et un rappel des conséquences durables de l’agent orange.

Créé grâce à la mobilisation des anciens combattants vietnamiens et au soutien de partenaires internationaux, le Village accueille des vétérans ainsi que des enfants et petits-enfants souffrant des séquelles de la dioxine. Les pensionnaires y bénéficient de soins, de rééducation, d’un accompagnement éducatif et d’une formation professionnelle afin de favoriser leur autonomie et leur insertion dans la société.

Le responsable a souligné que les progrès accomplis par les bénéficiaires, parfois imperceptibles au quotidien, témoignent de l’efficacité d’un accompagnement fondé sur la patience et la solidarité. "Un pas plus assuré, un mot plus clair ou un sourire retrouvé après des mois de traitement sont autant de victoires qui nourrissent notre espoir", a-t-il déclaré.

Un parcours marqué par l’épreuve

Parmi les témoignages recueillis lors de la cérémonie, celui de Dô Thi Hang, 36 ans, originaire de la province de Quang Binh (Centre), a illustré les conséquences durables de l’agent orange. Accueillie au Village de l’amitié pendant plus de vingt ans, elle le considère comme "sa seconde maison".

Son père, ancien combattant engagé sur le front du Sud, a transmis les séquelles de l’agent orange à ses quinze enfants. Douze d’entre eux sont décédés. Arrivée au Village en 2000, Dô Thi Hang y a reçu des soins pendant de nombreuses années et a subi huit interventions chirurgicales.

En 2005, son état de santé s’était fortement aggravé au point que les médecins avaient demandé son retour auprès de sa famille. Elle a finalement survécu et est revenue au Village, où elle est restée jusqu’à la fin de l’année 2023.

Lors de son intervention, elle a salué le dévouement des équipes médicales, des éducateurs et du personnel de l’établissement, estimant que leur soutien constant lui avait permis de surmonter les périodes les plus difficiles de sa vie.

Photo : Thao Nguyên/CVN

Plusieurs anciens combattants accueillis au Village ont profité de la cérémonie pour remercier les équipes qui les accompagnent au quotidien.

Parmi eux, Luu Van Truong, ancien combattant touché par les effets de l’agent orange, a salué les soins apportés aux vétérans et à leurs descendants. Selon lui, l’appui des autorités, de l’armée et de l’Association des anciens combattants permet à ces familles d’affronter avec davantage de dignité les séquelles de la guerre. Il a également plaidé pour un renforcement des moyens du Village afin d’améliorer la prise en charge des générations qui en subissent encore les conséquences.

Photo : Thao Nguyên/CVN

De son côté, Le lieutenant-général Pham Hông Huong, vice-président de l’Association des anciens combattants du Vietnam, a rappelé que les effets de l’agent orange continuaient de peser sur plusieurs générations de familles vietnamiennes. Il a souligné que le Village de l’amitié constituait un lieu essentiel de soins, de rééducation et de formation pour les victimes, tout en incarnant un message de solidarité et de paix.

Il a appelé les autorités, les organisations et les partenaires, au Vietnam comme à l’étranger, à poursuivre leur soutien afin d'améliorer la prise en charge des victimes et de mieux faire connaître les conséquences durables de la guerre chimique.

Un partenariat renforcé

La cérémonie a également donné lieu à la signature d’un accord de jumelage entre le Village de l’amitié du Vietnam et le journal Cựu chiến binh Việt Nam (Anciens combattants vietnamiens).

Photo : Thao Nguyên/CVN

Selon son rédacteur en chef, le colonel Dô Phu Tho, ce partenariat doit permettre aux deux institutions de renforcer leur coopération, de mieux faire connaître les activités du Village et de mobiliser davantage de soutiens en faveur des victimes de l’agent orange.

Plusieurs dons ont également été remis à cette occasion. Le Village de l’amitié a accordé une aide de 40 millions de dôngs à Dô Thi Hang pour soutenir sa réinsertion sociale et offert un fauteuil roulant à Tô Van Hòa, ancien combattant victime de l’agent orange/dioxine.

Photo : Thao Nguyên/CVN

Photo : Thao Nguyên/CVN

L’établissement a par ailleurs reçu un don de 300 millions de dôngs du Groupe vietnamien de l’industrie et de l’énergie, ainsi que des couvertures offertes par des entreprises et des mécènes afin de soutenir ses activités.

Photo : Thao Nguyên/CVN

Thao Nguyên/CVN