Huê annonce l'Année du tourisme national et le Festival de Huê 2025

Sous le thème "Huê - Ancienne capitale, nouvelle opportunité", le programme de l'Année du tourisme national du Vietnam vise à renforcer les liens et à stimuler le développement du tourisme entre Huê et d'autres villes et provinces du pays, tout en améliorant l'image, la position et la marque du tourisme vietnamien en général et celui de la ville centrale en particulier.

Nouveaux produits touristiques

En outre, il devrait servir de catalyseur important pour la revitalisation socio-économique de Huê, en créant des conditions favorables pour attirer des ressources pour l'investissement et le développement, et pour créer de nouveaux produits touristiques locaux attrayants dans les temps à venir.

Dans le cadre de l'Année du tourisme national 2025 à Huê et du Festival de Huê 2025, quatre grands groupes d'activités auront lieu au printemps, en été, en automne et en hiver, avec plus de 170 événements nationaux et provinciaux.

L'année sera marquée par quatre temps forts : la cérémonie d'ouverture de l'Année du tourisme 2025 à Huê 2025, accompagnée d'un feu d'artifice pour célébrer le 50e anniversaire de la libération de Thua Thiên Huê, le 25 mars 2025 au soir ; une conférence internationale sur les industries culturelles comme fondement du tourisme durable le 25 mars 2025 ; un festival culturel et touristique et un programme de présentation du tourisme, de la cuisine et des villages artisanaux vietnamiens, mettant en relation les entreprises avec le marché européen en juin 2025 ; et la cérémonie de clôture de l'Année du tourisme - Huê 2025 à la fin du mois de décembre 2025.

Parmi les autres événements notables figurent la promotion de l'Année du tourisme - Huê 2025 à l'exposition internationale EXPO 2025 Osaka, Kansai, Japon du 25 avril au 6 mai 2025 ; une série d'activités de communication et de promotion du tourisme au niveau national et international ; un festival culinaire international ; un concours de cuisine et une conférence internationale sur le tourisme Net Zero prévue pour juillet et août 2025.

Avec de telles activités et événements, Thua Thiên Huê espère attirer environ 4,8 à 5 millions de visiteurs, les touristes internationaux représentant environ 38 à 40% du total des visiteurs, et les revenus totaux du tourisme atteignant environ 10,8 à 11,2 milliards de dôngs (423,57 millions - 439,26 millions d'USD).

En tant que capitale de la dynastie des Nguyên (1802-1945), Huê est une terre riche en valeurs patrimoniales nationales et mondiales. Elle compte huit sites du patrimoine mondial reconnus par l'UNESCO, 89 sites de reliques nationales et trois sites de reliques nationales spéciales. Huê abrite également des centaines de festivals folkloriques et royaux, une culture culinaire diversifiée et unique, ainsi que des paysages naturels d'une beauté à couper le souffle et majestueux.

Huê devient une ville au ressort central le 1er janvier 2025.

