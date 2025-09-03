Le Bureau politique travaille avec des dirigeants d'An Giang et de Lâm Dông

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, membre du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam, a présidé le 3 septembre une séance de travail entre le groupe de travail du Bureau politique et les comités permanents des Comités du Parti des provinces d'An Giang et de Lâm Dông afin d'examiner les projets de documents et les plans de personnel en vue des congrès provinciaux du Parti pour le mandat 2025-2030.

Photo : VNA/CVN

Lors de cet événement, les secrétaires des Comités provinciaux du Parti ont présenté les principaux documents de leurs localités, notamment les projets de rapports politiques, les rapports d'auto-évaluation des dirigeants provinciaux pour le mandat 2020-2025, les résolutions pour les prochains congrès et les plans de personnel.

Les membres du Bureau politique et du Secrétariat ont salué les réalisations remarquables du dernier mandat, tout en appelant à une évaluation plus approfondie des avancées, à la mise en œuvre des missions clés, à la réorganisation de l'appareil administratif et à la discipline du Parti. Ils ont insisté sur la nécessité de renforcer la solidarité et l'unité au sein du Parti et du système politique afin de renforcer la confiance, et de clarifier les mesures visant à remédier aux lacunes persistantes et aux obstacles au développement.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, le Premier ministre Chinh a salué les réalisations importantes des deux provinces dans divers secteurs, tout en soulignant les limites, les causes et les enseignements tirés. Il a déclaré que les orientations et les tâches proposées pour 2025-2030 reflétaient une détermination politique, une vision à long terme et un alignement sur les orientations des documents du XIVe Congrès national du Parti et les récentes résolutions du Bureau politique.

Il a exhorté les deux provinces à intégrer pleinement les commentaires du Bureau politique, du Secrétariat et des agences centrales afin de finaliser leurs documents et leurs plans de personnel.

Le chef du gouvernement a appelé les localités à bâtir un système politique fort, à assurer la défense et la sécurité, à améliorer le travail ethnique et religieux et à améliorer les conditions de vie locales, soulignant l'importance de mobiliser les ressources, de favoriser l'entrepreneuriat, d'encourager l'innovation et la transformation numérique, et de nourrir les aspirations à la croissance.

An Giang et Lâm Dông doivent achever leurs programmes d'action mettant en œuvre les résolutions du congrès à présenter lors de leurs congrès respectifs, avec des objectifs clairs, des tâches, des ressources, des responsabilités du personnel, des délais et des mesures de responsabilisation, a déclaré le Premier ministre.

VNA/CVN