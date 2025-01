Agriculture

Le village d'abricotiers de Binh Loi se prépare activement pour le Têt

À moins de dix jours du Têt 2025, la commune de Binh Loi, district de Binh Chanh à Hô Chi Minh-Ville, est en effervescence. Réputée pour être le plus grand centre de culture d'abricotiers de la ville, elle voit ses agriculteurs préparer leurs arbres pour les vendre et embellir les foyers du pays.

Le long de la route Vuon Thom, à travers les champs d’abricotiers qui s’étendent à perte de vue, de nombreux ouvriers s’activent avec méthode, enlevant soigneusement les dernières feuilles des arbres afin d’assurer un calendrier parfait pour la floraison. Mai Thi Hang, une ouvrière saisonnière, témoigne : "Au milieu du mois de décembre lunaire, lorsque les arbres n'ont pas encore de bourgeons, on peut enlever les feuilles sans crainte, mais à mesure que les fleurs commencent à éclore, il faut les retirer délicatement, une à une, pour ne pas abîmer les boutons. Cette opération dure environ une semaine, et les cultivateurs emploient souvent plusieurs travailleurs ouvriers simultanément pour garantir que les fleurs bourgeonnent de manière uniforme et épanouie pour le Tết".

Dans une autre pépinière, des horticulteur enfilent minutieusement des fils métalliques pour façonner des abricotiers sous forme de bonsaïs. Ces arbres, élevés avec soin dans des pots et sculptés pendant plusieurs années, atteignent souvent des prix plus élevés que leurs homologues plantés directement dans la terre.

La pépinière Huu Duc, dans le hameau 3 de Binh Loi, s'étend sur 4 ha et abrite plus de 28.000 abricotiers de différentes variétés, dont 1.000 bonsaïs en pots. Son propriétaire Bùi Ngoc Duc, raconte : "L’année dernière, le climat a été particulièrement capricieux : chaleur en milieu d’année, inondations en juillet-août, et pluies tardives en fin d'année. Cela a compliqué la prévision du moment précis où nos abricotiers commenceraient à fleurir. Seuls les cultivateurs les plus expérimentés, observant attentivement le développement de leurs arbres, peuvent déterminer le bon moment pour enlever les feuilles".

Selon Bùi Ngoc Duc, la majorité des abricotiers en pots et bonsaïs sont destinés à la location pour les festivités du Têt, avec un retour prévu après les fêtes pour un entretien en vue de l’année suivante. Pour cette catégorie, les clients réservent généralement à l’avance, mais ne récupèrent leurs arbres qu’à l’approche du Têt.

Les arbres plantés en pleine terre, une fois leurs feuilles enlevées et les boutons visibles, sont ensuite proposés à la vente aux grossistes ou exposés dans les points de vente de fleurs décoratives. À ce jour, 70% des arbres en pleine terre de la pépinière Huu Duc ont déjà été réservés, principalement par des clients de Hô Chi Minh-Ville, quelques provinces du Sud et même du Nord.

Les clients du Nord, de plus en plus nombreux, apprécient les fleurs d’abricotiers pour leur symbolisme de chance et de prospérité, mais le climat plus froid dans ces régions ralentit l’épanouissement des fleurs. Par conséquent, les arbres destinés au Nord doivent être débarrassés de leurs feuilles plus tôt, parfois deux semaines à un mois avant l’expédition. Bùi Ngoc Duc ajoute : "Pour les commandes lointaines, les intermédiaires se concentrent sur la collecte des arbres entre les 15 et 20 décembre lunaires, afin de garantir un transport en toute sécurité et permettre aux arbres de s'adapter au froid".

Trân Van Thang, distributeur d’abricotiers vers le Nord, a révélé : "Cette année, les régions du Nord ont souffert de pertes importantes de fleurs de pêcher en raison des tempêtes et des inondations estivales, réduisant ainsi l’offre. D’autre part, de plus en plus de personnes choisissent les abricotiers, qui symbolisent la chance et la prospérité. Après avoir exploré plusieurs provinces du sud, j'ai découvert que Binh Loi, à Hô Chi Minh-Ville, est l'un des plus grands producteurs d’abricotiers de qualité".

Les abricotiers destinés au nord sont principalement ceux qui sont plantés directement en terre puis déracinés, soigneusement enveloppées et les branches attachées pour protéger les boutons pendant le transport. "Le prix de chaque arbre peut varier entre quelques centaines de milliers et un million de dôngs. Cependant, les coûts d’expédition pour un conteneur d’environ 200 arbres, de Hô Chi Minh-Ville à Thanh Hoa, peuvent dépasser les 50 millions de dôngs. Avec des frais supplémentaires comme la location de points de vente et l’entretien, le prix moyen d’un pêcher pour le consommateur se situe finalement entre 1,5 et 2 millions de dôngs. Les arbres en pots ou décorés avec soin, réservés à l’avance, sont beaucoup plus chers en raison des coûts de transport plus élevés", explique Trân Van Thang.

Phan Thị Thanh Công, présidente de l’Association des agriculteurs de Binh Loi, souligne que l’abricotier est la culture phare de la région, avec plus de 606 ha dédiés. Autrefois concentrés sur les variétés traditionnelles, de plus en plus d’agriculteurs se tournent aujourd’hui vers les bonsaïs et des variétés aux floraisons spectaculaires. La vente se fait principalement via des collecteurs ou des clients fidèles de pépinières et jardins, mais de nombreux producteurs utilisent également des plateformes de commerce en ligne comme Facebook, Zalo et TikTok pour dynamiser leurs ventes à l'approche du Têt.

Le village de Binh Loi a été officiellement reconnu par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville comme un village artisanal, bénéficiant de soutien pour le développement des métiers ruraux. Afin de promouvoir les abricotiers de Binh Loi, chaque année avant le Têt, le district de Binh Chanh organise le festival "Route des fleurs d'abricotiers de Binh Loi". L’événement se tient cette année du 14 au 28 janvier (du 15 au 29 décembre lunaire) et constitue une occasion idéale pour les artisans et pépiniéristes de présenter leurs produits aux visiteurs, qui peuvent à la fois admirer les magnifiques arbres et les acheter pour les célébrations du Têt.

