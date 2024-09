Vietnam - Russie : renforcer leurs liens stratégiques dans les domaines de l'éducation et de l'innovation

Une délégation du ministère vietnamien des Sciences et des Technologies dirigée par son ministre Huynh Thành Dat a eu une séance de travail avec des responsables du ministère russe des Sciences et de l'Enseignement supérieur dirigés par le ministre Valery Falkov à Moscou le 24 septembre.

Huynh Thành Dat a déclaré qu'avec le développement du partenariat stratégique intégral Vietnam - Russie, les relations bilatérales dans les domaines des sciences, des technologies et de l'innovation ont prospéré de manière extensive et intensive.

En novembre 2014, les gouvernements des deux pays ont signé un accord de partenariat stratégique dans les domaines de l'éducation et des sciences, marquant une étape importante de leur coopération scientifique et technologique. Depuis lors, les deux parties ont fait des progrès considérables dans la promotion de liens mutuellement bénéfiques dans les domaines de l'éducation, de la formation, des sciences, des technologies et de l'innovation, a-t-il noté.

Valery Falkov a estimé que le nouvel accord sur la coopération dans l'enseignement supérieur, signé à l'occasion du 30e anniversaire du Traité sur les principes des relations amicales entre le Vietnam et la Russie, et celui sur le renforcement et le développement continu du partenariat stratégique intégral entre les deux pays, conclu lors de la 25e session du Comité intergouvernemental Vietnam - Russie le 11 septembre, sont importants pour promouvoir la collaboration dans les domaines des sciences et de l'éducation.

Semaine vietnamienne en 2025

Il a suggéré de s'appuyer sur les événements réussis dans les domaines de la culture, de l'éducation et des sciences et des technologies qui ont eu lieu au cours de l'année dernière, pour organiser l'année prochaine une Semaine vietnamienne afin de célébrer le 75e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales. Il a également invité le ministère vietnamien, l'Académie des sciences et technologies du Vietnam et l'Institut de l'énergie atomique du Vietnam à agir en tant que co-organisateurs de cette activité.

Le responsable russe a souligné que son pays accordait toujours de l'importance à la coopération dans l'éducation et la science et la technologie avec le Vietnam, ajoutant qu'il espérait que les liens bilatéraux se développeraient encore davantage à l'avenir.

Par ailleurs, Huynh Thành Dat a proposé plusieurs activités de coopération, notamment la tenue de sessions annuelles du Comité de coopération dans l'éducation et la science et la technologie des deux pays, la sélection de tâches de recherche conjointes à mettre en œuvre chaque année, renforcer la collaboration dans la recherche fondamentale et la recherche fondamentale orientée vers l'application dans les domaines des sciences naturelles et sociales, accroître le transfert de nouvelles technologies adaptées aux conditions du Vietnam et aux atouts de la Russie, telles que la technologie des matériaux, et envoyer davantage de délégations aux grands événements scientifiques, technologiques et d'innovation organisés dans les deux pays.

Au cours de la réunion, les deux parties ont passé en revue la mise en œuvre de la coopération stratégique dans le domaine des sciences et des technologies sur 10 ans et ont discuté des mesures à prendre pour mettre en œuvre les accords conclus dans le cadre de la Déclaration commune sur l'intensification du partenariat stratégique intégral, adoptée lors de la visite d'État du président russe Vladimir Poutine au Vietnam en juin 2024.

Ils ont exprimé leur conviction que le partenariat stratégique dans les domaines des sciences, des technologies et de l'innovation enregistrera des percées en matière de développement, contribuant au développement socio-économique de chaque pays.

