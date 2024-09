Renforcement de la coopération Vietnam - Inde au sein de l'ONU

L'ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a reçu le 11 septembre à New York l'ambassadeur Parvathaneni Harish, chef de la Mission permanente de l'Inde auprès de l'ONU, pour une visite de courtoisie.

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur Parvathaneni Harish était attaché au Vietnam en tant qu'ambassadeur de l'Inde au Vietnam au cours de la période 2016-2019.

Appréciant le développement positif du partenariat stratégique intégral Vietnam-Inde ces derniers temps, Dang Hoàng Giang a souhaité que les deux parties continuent à renforcer leur coopération pratique et fiable au sein de l'ONU sur des questions d'intérêt commun, contribuant à chercher des solutions pour les défis mondiaux ainsi qu'à protéger les intérêts et à renforcer le rôle des pays en développement.

Pour sa part, l'ambassadeur Parvathaneni Harish a rappelé ses profonds souvenirs sur le Vietnam et son peuple. Il a hautement apprécié les récentes réalisations obtenues par le pays en matière de développement socio-économique et d'affaires étrangères, notamment le renforcement constant de sa position et de son rôle dans les forums multilatéraux, en particulier au sein de l’ONU.

Le diplomate a affirmé que dans ses nouvelles fonctions, il continuerait à prêter attention à la promotion de la coopération entre les deux pays et au renforcement de la coordination entre les deux délégations à New York.

VNA/CVN