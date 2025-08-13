Le Vietnam accélère la transition vers l’IPv6 pour bâtir l’Internet industriel

Conformément à la Résolution n°57 du 22 décembre 2024 du Bureau politique, qui fixe l’objectif de créer des percées dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale, le Vietnam entend accélérer la mise en place d’un Internet industriel moderne, sûr et intelligent, basé sur la norme IPv6.

>> Hanoï accueille la VNNIC Internet Conference 2025 sur le thème de l’Internet industriel

>> Vers un Internet industriel autonome au Vietnam

Photo : VNA/CVN

L’Internet industriel repose sur la connexion des chaînes de production, des robots, des capteurs intelligents et d’autres dispositifs automatisés. Cette évolution exige une infrastructure Internet dotée d’une capacité supérieure, d’une vitesse accrue, d’une intelligence optimisée et d’un haut niveau de sécurité. L’intégration de l’intelligence artificielle, de l’informatique en nuage, des systèmes de noms de domaine sécurisés, des standards ouverts et d’une coopération internationale renforcée est également jugée indispensable.

IPv6, clé de voûte de l’Internet industriel

Pour répondre aux exigences d’un réseau à capacité ultra-large, à haut débit, universel, durable, vert, intelligent, ouvert et sûr, l’IPv6 est considéré comme la solution incontournable. Cette technologie garantit une connectivité massive avec une faible latence et un haut degré de fiabilité, indispensables au fonctionnement optimal des systèmes industriels connectés.

Au Vietnam, l’IPv6 a été officiellement lancé en 2013. En juillet 2025, son taux d’utilisation a atteint 65,5%, plaçant le pays dans le top 10 mondial. Le pays prévoit de tester le modèle "IPv6 only" pour l’Internet industriel entre 2025 et 2030, avant une transition complète sur la période 2030 - 2032.

Des objectifs ambitieux pour la décennie à venir

Le Centre Internet du Vietnam (VNNIC) fixe plusieurs objectifs clés à l’horizon 2030. Ce sont de porter à 90% le taux d’application de l’IPv6, avec une transition vers l’"Pv6 only" dans les agences publiques, les opérateurs télécoms et les principales plateformes numériques nationales, de classer le Vietnam parmi les 20 premiers pays au monde pour la transition vers l’"IPv6 only", de garantir un fonctionnement sûr de l’infrastructure Internet à un niveau de fiabilité de 99,9999%, de maintenir la première place en ASEAN pour le domaine national ".vn" et améliorer son classement mondial (dans le top 20–30).

VNNIC vise à développer un laboratoire de données Internet et de nouvelles technologies (IPv6 only, identification numérique, Internet des objets, Internet industriel), intégrer l’intelligence artificielle, les mégadonnées et les données ouvertes dans la gestion, la supervision et l’assistance aux utilisateurs et harmoniser les normes avec les standards internationaux.

Photo : VNA/CVN

Le ministère des Sciences et des Technologies élabore trois groupes de normes techniques pour l’Internet industriel : normes de connectivité (5G, 6G, IPv6, IPv6 only, etc.), normes de transmission des données (protocoles, cybersécurité, intégrité des flux), normes propres aux environnements industriels (automatisation, robotique, chaînes de production).

Ces normes sont conçues pour être harmonisées avec les standards internationaux, garantissant ainsi l’interopérabilité et l’intégration du Vietnam dans les chaînes de valeur mondiales.

Un partenariat renforcé avec les collectivités locales

Jusqu’à présent, le VNNIC a signé des accords de coopération sur le développement des ressources et des infrastructures Internet avec plus de 20 services provinciaux des Sciences et des Technologies ou de l’Information et de la Communication.

Récemment, de nouveaux accords ont été conclus avec les provinces de Dông Thap et Dông Nai, visant à accélérer la migration vers l’IPv6, connecter les infrastructures locales aux points d’échange Internet nationaux, améliorer les indices de développement du commerce électronique, de la transformation numérique, de l’innovation et de l’économie numérique.

Avec cette feuille de route ambitieuse, le Vietnam confirme sa volonté de se positionner comme un acteur majeur de l’Internet industriel mondial, tout en garantissant une infrastructure numérique moderne, sécurisée et durable.

VNA/CVN