VinFast lance une nouvelle gamme de scooters électriques à batterie interchangeable

Le constructeur automobile vietnamien VinFast a annoncé le lancement en octobre prochain de sa première série de scooters électriques à batteries interchangeables, avec le modèle d’entrée de gamme Evo Max, proposé à 20 millions de dôngs (759 dollars).

Photo : BNEWS/VNA/CVN

Cette gamme comprendra également les modèles Feliz Max (24,9 millions), Verox Max (33,9 millions) et Drift Max (39,9 millions), qui seront dévoilés successivement d'ici la fin de l’année.

Dans le cadre de sa stratégie de transition verte à l’échelle nationale, VinFast prévoit de déployer 150.000 stations d’échange de batteries dans tout le pays. Dès octobre prochain, 1.000 stations seront opérationnelles, avec un objectif de 50.000 d’ici la fin de l’année, et un réseau complet dans trois ans.

Chaque scooter sera équipé de deux compartiments pour batteries interchangeables, offrant jusqu’à 85 km d’autonomie par batterie de 1,5 kWh. Les utilisateurs pourront louer une ou deux batteries (200.000 dôngs/batterie/mois), avec un coût d’échange très abordable de 9.000 dôngs par opération, incluant la recharge - une solution plus économique que les carburants traditionnels.

VinFast continue également de proposer des versions avec batteries intégrées pour les clients préférant la recharge domestique. Grâce à son approche "3 plus" - plus rapide, plus économique, plus pratique, VinFast ambitionne de transformer la mobilité urbaine et de bâtir un écosystème de transport vert au Vietnam.

Par ailleurs, l’entreprise et ses partenaires organisent une campagne nationale intitulée "Journées vertes - Adieu essence, bonjour électricité", avec des avantages allant jusqu’à 100 millions de dôngs pour les clients échangeant leur véhicule thermique contre un véhicule électrique.

Avec une détermination ferme à intensifier la troisième édition de la campagne "Esprit Vietnamien Vigoureux - Pour un avenir vert", VinFast réaffirme son engagement et sa responsabilité sociale. L’entreprise collabore étroitement avec le gouvernement et les autorités locales pour aider la population à lever les obstacles et accélérer la transition vers des moyens de transport écologiques, contribuant ainsi à la création d’un environnement sain et au développement durable.

VNA/CVN