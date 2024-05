Quang Nam s'efforce de restaurer la biodiversité

Au cours de son processus de développement, la province centrale de Quang Nam a toujours prêté attention à la restauration de la biodiversité, liant le développement économique à la protection de l'environnement écologique, à la réponse au changement climatique et à la lutte efficace contre le changement climatique et l’utilisation efficace des ressources naturelles.

>> Une allée souterraine du XIIe siècle dévoilée à My Son

>> Programme de promotion du tourisme "Quang Nam - Région verte du patrimoine"

>> Hôi An met le paquet sur la Réserve naturelle de Cù Lao Chàm

Photo : VNA/CVN

Grâce à ses résultats notables dans le domaine, la province a été appréciée par l'Organisation internationale pour la conservation de la nature (WWF) et choisie comme localité pionnière pour lancer l'Année nationale de la restauration de la biodiversité 2024 au Vietnam.

Ces dernières années, Quang Nam a pris des mesures positives pour prévenir la destruction des forêts, la pollution de l'environnement et la chasse illégale des animaux. De plus, elle a créé de nombreuses réserves naturelles ; zones de conservation des espèces, des habitats et des paysages ; parcs nationaux et forêts à usage spécial, ainsi qu'interdire la réalisation de projets présentant un risque d'impacts négatifs sur l'environnement.

Un territoire au potentiel de biodiversité

Située dans la zone centrale de la chaîne de montagnes Truong Son, Quang Nam possède une grande biodiversité. La province possède de nombreux écosystèmes forestiers et marins uniques et c'est là que se trouvent des espèces rares et endémiques telles que saola, tigre et éléphant d'Asie, douc à pattes grises, ginseng Ngoc Linh et corail, entre autres.

Hô Quang Buu, vice-président du Comité populaire provincial, a indiqué que Quang Nam fait partie des villes pionnières en matière de conservation de la biodiversité.

En 2005, la province a publié la Stratégie de conservation de la biodiversité pour l'écosystème forestier de l'Ouest et, en 2011, le Comité populaire provincial a décidé d'approuver le Plan d'action pour la biodiversité jusqu'en 2015, avec une vision vers 2020.

En outre, Quang Nam a créé une zone de conservation de l'habitat et des espèces d'éléphants dans le district de Nông Son, la réserve naturelle de Ngoc Linh et un corridor provincial de biodiversité.

Selon l'évaluation de la WWF, Quang Nam a obtenu de premiers résultats en matière de gestion forestière, de protection et de conservation de la biodiversité.

Quang Nam est une région prioritaire pour la biodiversité dans le Centre du Vietnam et fait partie des 200 régions écologiques les plus reconnues au monde, a déclaré la WWF.

Dans le cadre de programmes de coopération avec le Vietnam, la WWF a mis en œuvre six projets non gouvernementaux à Quang Nam liés à la conservation de la biodiversité, à la protection des forêts et à l'amélioration des moyens de subsistance de la population, d'une valeur d'environ quatre millions d'USD.

Économie, société et environnement

Photo : VNA/CVN

Les experts préviennent que, comme d'autres localités, Quang Nam est confrontée à la dégradation de la biodiversité, en raison de la pollution de l'eau, de l'air et des déchets plastiques, de la destruction des forêts et des ressources aquatiques ainsi que de la chasse et du commerce illégaux d’animaux sauvages.

Parallèlement à cela, la pression du développement économique a eu un impact important sur l'environnement et la conservation de la biodiversité. Par conséquent, des efforts à l’échelle de la société sont nécessaires pour prévenir la perte de biodiversité et assurer le maintien des services écosystémiques et le développement durable.

La planification de la province de Quang Nam pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050, comporte des plans clairement définis pour préserver la nature et la biodiversité.

Par conséquent, la province développera l'industrie vers une économie circulaire, une spécialisation élevée et une automatisation et s'efforcera d'exploiter l'espace naturel et culturel de Quang Nam afin d'en faire un centre touristique international basé sur le développement des valeurs culturelles mondiales locales des patrimoines tels que la vieille ville de Hôi An, le sanctuaire de My Son et la biosphère de Cù Lao Cham.

Dans le même temps, il cherchera à construire une agriculture biologique et sûre qui s’adapte au changement climatique et à développer le marché des crédits de carbone forestier, entre autres aspects.

Afin de concrétiser les objectifs proposés, notamment la garantie de l'harmonie entre les trois piliers : économie-société-environnement, il est nécessaire d'avoir les efforts conjoints des autorités et de la population de Quang Nam.

VNA/CVN