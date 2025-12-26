Égypte : huit morts lors de l'effondrement d'un immeuble

Le bilan de l'effondrement d'un immeuble résidentiel de cinq étages dans la province égyptienne de Gizeh, au sud du Caire, s'élève désormais à huit morts, a rapporté jeudi 25 décembre le site d'information officiel égyptien Ahram Online.

>> L'ex-ministre égyptien Khaled el-Enany désigné à la tête de l'UNESCO

>> L'Égypte inaugure avec faste son Grand musée dédié à la civilisation pharaonique

>> L'Égypte demande des progrès concrets pour la paix à Gaza

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon l'article, les équipes de secours ont retrouvé le corps de la dernière personne disparue après deux jours de recherches et d'opérations de déblaiement des décombres.

L'immeuble s'est effondré mardi soir 23 décembre à Imbaba, un quartier densément peuplé de Gizeh, causant des dommages à plusieurs bâtiments adjacents, qui ont été évacués par mesure de précaution en attendant les évaluations de sécurité.

Dans une déclaration publiée sur la page Facebook officielle de la province de Gizeh, les autorités ont indiqué que le déblaiement des décombres avait été effectué manuellement, car la rue étroite où se trouvait le bâtiment empêchait l'utilisation d'engins lourds.

Une commission d'ingénieurs spécialisés a été chargée d'enquêter sur les causes de l'effondrement, notamment pour déterminer si le bâtiment avait fait l'objet de modifications non autorisées ou s'il contrevenait aux règles d'urbanisme.

Xinhua/VNA/CVN