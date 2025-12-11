Maroc : 22 morts dans l'effondrement de deux immeubles

Vingt-deux personnes ont été tuées dans la nuit de mardi 9 décembre à mercredi 10 décembre dans l'effondrement de deux immeubles mitoyens à Fès, grande ville du Nord du Maroc, dont l'un accueillait une fête pour une naissance, selon les autorités.

Photo : AFP/VNA/CVN

Il s'agit du pire accident de ce type ces dernières années dans le pays.

Aucune explication officielle n'a été avancée au sinistre, et le Parquet de Fès a annoncé l'ouverture d'une enquête.

Mais des riverains ont pointé "la construction anarchique" de quatrièmes ou de cinquièmes étages dans un quartier où il n'est permis de construire que des bâtiments à deux étages.

Les autorités locales ont précisé que les deux immeubles comptaient quatre étages chacun.

Selon le Parquet, l'accident s'est produit peu après 23h00 locales.

Vingt-deux personnes sont mortes, dont des femmes et des enfants, et 16 personnes ont été blessées, a-t-il ajouté.

"Le premier immeuble était vide, le second accueillait une fête d'+aqiqa+", tradition célébrant l'arrivée d'un enfant dans une famille, a-t-il précisé dans un communiqué.

En milieu d'après-midi, la recherche de survivants ou de victimes était terminée, a affirmé sur place Abdelaziz Makhmakh, commandant régional de la Protection civile.

"J'ai entendu un bruit fort vers minuit, puis des cris. C'était choquant. Tout le monde est sorti et j'ai vu comme un nuage de poussière, et c'est là que j'ai réalisé que les deux bâtiments s'étaient effondrés", a raconté à l'AFP Bilal El Bachir, 17 ans, un habitant du quartier.

Les autorités locales ont indiqué que selon les indications préliminaires, les deux immeubles avaient été construits en 2006.

Dans la nuit, selon les premières images, une foule de civils s'était rassemblée sur place, tandis que des secouristes transportaient le corps d'une victime, enveloppé dans un sac gris.

Les blessés ont été évacués vers le Centre Hospitalier Universitaire de Fès, a indiqué l'agence de presse officielle MAP.

AFP/VNA/CVN