Afrique du Sud : 2 morts et 3 blessés dans une fusillade à Johannesburg

La porte-parole de la police, Brenda Muridili, a déclaré que deux victimes ont été déclarées mortes sur les lieux, tandis que trois autres ont été transportées à l'hôpital avec des blessures par balle. Elle a ajouté que trois hommes armés se sont approchés des victimes à l'extérieur du tribunal et ont ouvert le feu avant de s'enfuir à bord d'un véhicule. L'incident s'est produit vers 10h30 heure locale (08h30 GMT) à l'entrée principale du tribunal, a déclaré Mme Muridili, ajoutant que "le mobile de la fusillade est inconnu à ce stade et que l'enquête est en cours". Les médias locaux ont rapporté que l'une des personnes blessées est un avocat qui représentait un accusé dans une affaire de meurtre et de tentative de meurtre remontant à l'année dernière.

APS/VNA/CVN