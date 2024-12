Têt 2025

L'aéroport de Tân Son Nhât augmente ses vols pour mieux servir les passagers

L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam a ajusté la capacité de vol de l'aéroport international de Tân Son Nhât, basé à Hô Chi Minh-Ville, la portant à 48 vols par heure pendant la journée et 46 par heure la nuit, dans le but de répondre à la forte demande de voyage des passagers pendant le Têt (Nouvel An lunaire) 2025.

Photo : VNA/CVN

Avec la pause qui dure du 25 janvier (le 26e jour du 12e mois de l'Année du Dragon) au 2 février (le cinquième jour de l'Année du Serpent), le nombre de vols devrait émerger à partir du 15e jour du 12e mois lunaire, atteignant 800 vols par jour avec environ 130.000 passagers par jour.

Selon Trân Van Hoach, responsable du bureau de supervision de la qualité de service de l'aéroport, ce trafic élevé se traduit par une moyenne d'un vol par minute.

Pour garantir la sécurité aérienne, des mesures de sécurité renforcées sont nécessaires pendant la période des vacances, a ajouté Trân Van Hoach. Il a suggéré que l’Autorité aéroportuaire du Sud déploie du personnel supplémentaire et collabore avec les unités concernées pour garantir un transit fluide des passagers pendant la haute saison des voyages.

L’aéroport de Tân Son Nhât a annoncé un volume de trafic aérien prévu d'environ 39,8 millions de passagers d'ici 2024, soit une baisse de 2,1% par rapport à l'année précédente. Cela comprend 16,2 millions de passagers internationaux, soit une augmentation de 14% par rapport à l'année précédente. Actuellement, 51 compagnies aériennes internationales et six compagnies aériennes nationales opèrent à l'aéroport, avec une moyenne de plus de 600 vols et 110.000 passagers par jour.

VNA/CVN