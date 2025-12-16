Aéroport de Long Thành : trois compagnies aériennes mobilisées pour les vols officiels

En préparation du premier vol officiel prévu le 19 décembre 2025 à l'aéroport international de Long Thành, province de Dông Nai, l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV) a confié des missions aux trois compagnies majeures du pays, Vietnam Airlines, Vietjet Air et Bamboo Airways.

Les vols inauguraux, qui ne revêtent pas un caractère commercial, seront exclusivement dédiés au transport des hauts dirigeants du Parti et de l'État, des délégués officiels ainsi que des équipages et du personnel technique, marquant une étape symbolique et technique majeure avant la mise en service complète de ce hub aéroportuaire stratégique.

Dans ce cadre, Vietnam Airlines exploitera un aéronef de catégorie code E, tandis que Vietjet Air et Bamboo Airways mettront chacun en service un aéronef de catégorie code C. L'appareil de Vietnam Airlines assurera la liaison Hanoï (aéroport international de Nôi Bài) - Long Thành - Hanoï. Ceux de Vietjet Air et de Bamboo Airways effectueront les rotations entre Hô Chi Minh-Ville (aéroport international de Tân Son Nhât) - Long Thành - Tân Son Nhât.

La CAAV a demandé aux compagnies concernées de procéder en urgence aux vérifications et calculs nécessaires afin de garantir un approvisionnement suffisant en carburant pour les vols Tân Son Nhât - Long Thành - Tân Son Nhât. En cas de besoin, les transporteurs sont invités à coordonner avec la société SKYPEC pour la fourniture de carburant aéronautique, tout en assurant par leurs propres moyens, ou en lien avec des prestataires spécialisés, les opérations de maintenance et de réparation des aéronefs.

Parallèlement, les compagnies devront travailler étroitement avec l'aéroport international de Long Thành afin de préparer les conditions d'exploitation des infrastructures aéroportuaires et des pistes, conformément aux exigences techniques de chaque opérateur.

La CAAV a également demandé à Vietjet Air et à Bamboo Airways de préparer les aéronefs, les équipages et les équipes techniques nécessaires, ainsi que de mettre à jour et de vérifier les données techniques de l'aéroport international de Long Thành, conformément aux informations aéronautiques officielles, en vue des opérations du 19 décembre 2025.

Les compagnies sont en outre invitées à coordonner étroitement avec les prestataires de services aéronautiques et les autorités compétentes, notamment la CAAV pour les autorisations de vol et le Département de l'immigration du Vietnam relevant du ministère de la Sécurité publique pour les procédures de sûreté et de sécurité aériennes.

L'aéroport de Long Thành s'étend sur 5.000 hectares et est développé en trois phases. La première phase comprend une tour de contrôle, une piste de 4.000 m de long sur 75 m de large, un terminal passagers d'une capacité de 25 millions de passagers par an, des installations de fret pouvant traiter jusqu'à 1,2 million de tonnes par an, ainsi que les infrastructures de soutien. La construction de base devrait s'achever en 2025, et l'exploitation commerciale est prévue pour le premier semestre 2026. L'investissement total pour cette phase dépasse 99 000 milliards de dôngs.

Les infrastructures clés, notamment la piste, les aires de stationnement des avions, les installations de contrôle aérien et les systèmes techniques, sont en grande partie achevées. Le système d'éclairage de la piste a été testé avec succès et est conforme aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), tandis que le système d'atterrissage de précision ILS/DME garantit des approches sûres même par mauvais temps.

