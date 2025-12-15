Premier vol d'essai à l'aéroport international de Long Thành

Un Boeing 787 en provenance de l'aéroport international de Tân Son Nhât à Hô Chi Minh-Ville a atterri à 15h58 lundi 15 décembre à l'aéroport international de Long Thành, dans la province de Dông Nai. Cet incident marque le succès du premier vol d'essai du nouvel aéroport, avant son ouverture officielle prévue le 19 décembre.

Photo : VNA/CVN

Après l'atterrissage, l'appareil, immatriculé VN5001, a roulé lentement sur la piste avant de rejoindre l'aire de stationnement, où il a été accueilli par un salut traditionnel à l'eau effectué par deux camions de pompiers.

L'avion a ensuite été remorqué par des véhicules spécialisés jusqu'à son poste de stationnement, où les procédures habituelles ont été appliquées, comme pour un vol commercial.

L'aéroport de Long Thành accueillera ses premiers vols officiels le 19 décembre. Trois appareils, opérés par trois compagnies aériennes différentes, décolleront de l'aéroport international de Nôi Bài à Hanoï, atterriront successivement à Long Thành, puis retourneront à Nôi Bài.

L'aéroport de Long Thành, situé dans la commune éponyme, province de Dông Nai, s'étend sur 5.000 ha et est développé en trois phases. La première phase comprend une tour de contrôle, une piste de 4.000 m de long sur 75 m de large, un terminal passagers d'une capacité de 25 millions de passagers par an, des installations de fret pouvant traiter jusqu'à 1,2 million de tonnes par an, ainsi que les infrastructures de soutien. La construction de base devrait s'achever en 2025, et l'exploitation commerciale est prévue pour le premier semestre 2026. L'investissement total pour cette phase dépasse 99.000 milliards de dôngs.

Les infrastructures clés, notamment la piste, les aires de stationnement des avions, les installations de contrôle aérien et les systèmes techniques, sont en grande partie achevées. Le système d'éclairage de la piste a été testé avec succès et est conforme aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), tandis que le système d'atterrissage de précision ILS/DME garantit des approches sûres même par mauvais temps.

VNA/CVN