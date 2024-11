Ethiopian Airlines reçoit le premier Airbus A350-1000 d'Afrique

Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'avion de passagers, baptisé "Ethiopia : Land of Origins", a atterri mardi 5 novembre à l'aéroport international de Bole à Addis-Abeba, la capitale de l'Ethiopie.

Lors de la cérémonie officielle d'accueil, Mesfin Tasew, directeur général du groupe Ethiopian Airlines, a déclaré qu'avec l'arrivée de l'A350-1000, Ethiopian Airlines était prête à étendre sa portée mondiale, en reliant davantage de destinations sur les cinq continents.

"L'A350-1000 est le premier des quatre avions que nous recevrons dans les prochains mois. L'arrivée de l'A350-1000 dans notre flotte traduit notre volonté de continuer à dominer le secteur de l'aviation en Afrique et d'être compétitif dans l'industrie aéronautique mondiale", a indiqué M. Tasew.

La variante A350-1000 dispose de 395 sièges passagers en classe affaires et en classe économique, ce qui en fait le plus grand appareil de la flotte d'Ethiopian Airlines.

"L'A350-1000 est doté d'une aérodynamique de pointe, d'un fuselage en fibre de carbone et de la technologie la plus économe en carburant, réduisant de 25% les émissions de dioxyde de carbone par rapport aux générations précédentes d'avions à deux couloirs", a ajouté M. Tasew.

Ethiopian Airlines est devenue l'un des transporteurs à la croissance la plus rapide au monde depuis le début de ses opérations en 1946.

Selon la compagnie, elle se taille la part du lion dans l'exploitation du réseau africain de transport de passagers et de fret, avec sa flotte la plus jeune et la plus moderne, vers plus de 150 destinations nationales et internationales de transport de passagers et de fret sur les cinq continents.

Xinhua/VNA/CVN