Le Vietnam applique de manière flexible le marxisme-léninisme

Le Parti communiste du Vietnam (PCV) a appliqué de manière créative, flexible et adaptée le marxisme-léninisme aux conditions spécifiques du pays, enrichissant et perfectionnant continuellement le système idéologique de Hô Chi Minh.

Photo : VNA/CVN

Il a formulé des théories novatrices sur la période de transition vers le socialisme au Vietnam, l'économie de marché à orientation socialiste et l'État de droit socialiste du Vietnam.

C'est ce qu'ont affirmé des scientifiques lors d'échanges avec des journalistes de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) au Laos, en marge du 11e Forum international sur le socialisme tenu le 8 novembre à Vientiane.

Le Vietnam et l’adaptation du marxisme au contexte national

Le professeur associé et Docteur Ta Minh Tuân, vice-président de l'Académie des sciences sociales du Vietnam, a déclaré qu'au cours des 40 dernières années, le Vietnam a progressivement perfectionné la théorie marxiste pour l'adapter aux particularités du pays.

Il a souligné que l'État de droit socialiste au Vietnam est un État du peuple, pour le peuple, mettant le peuple au centre. Par conséquent, l'orientation socialiste du Vietnam diffère de celle d'autres pays.

Selon lui, grâce à l'orientation guidée par les nouvelles théories du Vietnam, le pays a connu un développement remarquable au cours de près de 40 dernières années. Comme l'a résumé le défunt secrétaire général Nguyên Phu Trong : "Notre pays n'a jamais eu la fortune, le potentiel, le prestige et la position internationaux qu'il possède aujourd'hui''. Récemment, le secrétaire général Tô Lâm a également évoqué l'orientation du pays vers une nouvelle ère, l'ère du progrès national.

La Professeure He Qin, de l'Institut du marxisme de l'Académie chinoise des sciences sociales, a souligné que le PCV a continuellement enrichi et perfectionné le système idéologique de Hô Chi Minh, proposant des théories novatrices sur la période de transition vers le socialisme au Vietnam, l'économie de marché à orientation socialiste et l'État de droit socialiste vietnamien. Cela a apporté la sagesse et l'expérience du Vietnam au développement créatif des théories sur le socialisme scientifique au XXIe siècle et à la pratique du socialisme dans le monde.

VNA/CVN