Le Vietnam demande à S&P de donner des évaluations objectives sur son marché financier

Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a demandé à S&P de continuer à soutenir et à fournir des évaluations objectives, complètes et précises qui reflètent correctement la situation du marché financier vietnamien afin que le Vietnam puisse bientôt améliorer son classement sur le marché et améliorer sa capacité à attirer des sources de capitaux pour servir le développement économique du pays.

>> Orientations de développement du marché financier vietnamien

>> Les investisseurs attendent un coup de pouce sur le marché des introductions en Bourse

>> Le Vietnam remplit cinq conditions pour construire un centre financier régional et international

Le dirigeant vietnamien a reçu le 14 mai à Hanoï une délégation d'experts de l'Agence de notation mondiale Standard & Poor's Global Ratings (S&P), dirigée par son directeur principal Kim Eng Tan, la remerciant d'avoir maintenu la note de crédit nationale du Vietnam à BB+ et les perspectives stables en 2024.

Photo : VNA/CVN

Il a informé des bons résultats obtenus par le Vietnam en matière de développement socio-économique et déclaré que le Vietnam s'efforçait de promouvoir le développement économique et de mettre en œuvre une politique budgétaire expansionniste, de réduire les impôts pour les entreprises, d’étendre ses allègements fiscaux et les loyers fonciers pour donner aux entreprises la possibilité de se développer et d’effectuer des réformes organisationnelle pour le développement socio-économique.

Le Vietnam augmente également ses investissements dans le développement des infrastructures, édifie une économie numérique, une économie verte pour un développement durable sur la base des sciences, des technologies et de la transformation numérique.

En particulier, le Bureau Politique a récemment publié la Résolution 57-NQ/TW, qui considère les sciences et les technologies comme une avancée majeure pour promouvoir le développement économique et améliorer la productivité du travail et la Résolution 68-NQ/TW sur le développement de l’économie privé, la considérant comme la force motrice la plus importante de l’économie nationale.

Le Vietnam s’efforce toujours d’atteindre les normes internationales, a-t-il précisé, se déclarant convaincu qu’avec le soutien et la compréhension S&P, le Vietnam accélérerait ce processus.

Kim Eng Tan, directeur principal de S&P, a exprimé son impression sur le développement économique du Vietnam ces dernières années, tout en déclarant que ces résultats constituaient une base importante pour S&P de décider de la notation de crédit nationale du Vietnam. Il a estimé qu'avec les perspectives extrêmement positives de la croissance économique du Vietnam dans les temps à venir et les efforts de son gouvernement, le Vietnam serait en mesure d'améliorer le crédit national.

Lors de la rencontre, les deux parties ont discuté en toute franchise d’un certain nombre de questions qui intéressaient les experts de S&P concernant les domaines comme la finance, la banque, le crédit, le développement des marchés de capitaux... ainsi que les orientations majeures pour le développement économique du Vietnam dans les temps à venir. - VNA