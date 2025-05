Le Vietnam félicite Singapour pour le succès de ses 14es législatives

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont adressé dimanche 4 mai des messages de félicitations au secrétaire général du Parti d'action populaire (PAP) et Premier ministre de Singapour, Lawrence Wong pour le succès des 14es élections législatives et la victoire du PAP. À cette occasion, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a envoyé un message de félicitations au ministre singapourien des Affaires étrangères Vivian Balakrishnan.

VNA/CVN