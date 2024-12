Les investisseurs attendent un coup de pouce sur le marché des introductions en Bourse

Photo : Hông Dat/VNA/CVN

Les récents développements sur la scène des introductions en bourse vietnamiennes ont ouvert la voie à une série d'offres de grande envergure. Parmi celles-ci, on peut citer Vinpearl, une filiale du célèbre conglomérat Vingroup, connu pour son vaste portefeuille d'hôtels, de complexes hôteliers, de spas, de centres de conférence, d'établissements culinaires et de terrains de golf cinq étoiles à travers le Vietnam.

Le conseil d'administration de Vinpearl a récemment approuvé une demande d'offre publique aux actionnaires existants, une démarche qui rapproche le géant de l'immobilier du lancement très attendu de son introduction en bourse.

Le plan approuvé décrit l'offre publique à venir, qui devrait avoir lieu au quatrième trimestre 2024 ou au premier trimestre 2025.

La société vise à émettre 70 millions d'actions au taux de 1 000:40,673. Avec un prix de 71.350 dôngs par action (2,81 USD), son objectif de collecte de fonds est de plus de 5.000 milliards de dôngs, si toutes les actions sont distribuées avec succès aux actionnaires.

Le paysage des introductions en Bourse au Vietnam a traversé une phase morose après l'apparition de la pandémie de COVID-19, les entreprises publiques étant largement absentes des projecteurs du marché public.

Au lieu de cela, les entreprises privées ont occupé le devant de la scène, avec des exemples notables tels que l'offre récente de DNSE Securities JSC, qui cherchait à vendre 30 millions d'actions à des investisseurs, symbolisant la résilience et l'adaptabilité du secteur privé en ces temps difficiles.

Alors que l’année 2024 touche à sa fin, le marché vietnamien est sur le point de connaître une renaissance des introductions en Bourse, les décideurs politiques se concentrant sur l’amélioration de la transparence et la simplification des procédures administratives pour encourager les activités d’introduction en bourse qui s’alignent parfaitement sur les exigences de cotation.

Peu de temps après que l’Assemblée nationale a officiellement approuvé les révisions de neuf lois, dont la loi sur les valeurs mobilières, un projet de décret de modification 155/2020/ND-CP, qui détaille la mise en œuvre de dispositions spécifiques de cette loi, est actuellement examiné par le ministère des Finances et la Commission nationale des valeurs mobilières du Vietnam.

La proposition de rationaliser le processus de cotation de 90 jours à seulement 30 jours a suscité l’optimisme des investisseurs, promettant une meilleure protection des droits et servant potentiellement de catalyseur pour que davantage d’entreprises fassent le saut vers le marché public.

En raccourcissant le processus de cotation des valeurs mobilières et en éliminant les obstacles bureaucratiques inutiles, les autorités de régulation visent à renforcer la protection des investisseurs et à favoriser un environnement commercial plus efficace au sein du marché organisé.

Photo : Hua Chung/VNA/CVN

Dans le projet d'amendement au décret 155, l'accent est mis sur l'élargissement de l'accès au marché pour les investisseurs étrangers, en particulier pour faire passer le marché du statut de marché frontalier au statut de marché émergent.

Les projections indiquent une augmentation des investissements étrangers après l'émergence du Vietnam en tant que nouveau marché, mais le défi reste d'identifier des voies spécifiques pour le déploiement de capitaux étrangers une fois que le marché boursier aura atteint la classification de marché émergent secondaire.

Alors que la technologie devient un attrait majeur pour les investissements, la rareté des actions technologiques sur le marché vietnamien met en évidence une faiblesse de la diversité. Le manque d'actions disponibles dans ce secteur pose des problèmes aux investisseurs étrangers qui cherchent à déployer efficacement leurs capitaux.

Selon Nguyên Thê Minh, directeur de l'analyse chez Yuanta Securities Vietnam, une fois que le FTSE aura amélioré le statut de marché du Vietnam, sa capitalisation boursière sera comparée à celle de ses pairs. Une capitalisation boursière stagnante risque d'exclure le pays de la liste des marchés émergents.

Au Vietnam, la séparation des introductions en bourse et des cotations entraîne des retards pour les investisseurs, en particulier les étrangers, qui doivent attendre des mois après l'achat avant de négocier. Réduire l'écart entre les introductions en bourse et les cotations à un mois pourrait encourager une augmentation des cotations.

L'évolution du marché financier vietnamien offre un panorama convaincant de la croissance et des opportunités pour les investisseurs locaux et internationaux.

Alors que les entreprises se préparent à libérer leur valeur grâce à des offres publiques, le terrain est prêt pour que les investisseurs prennent part à la trajectoire de croissance d'entreprises dynamiques prêtes à se développer et à réussir.

VNA/CVN