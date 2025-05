Des fouilles archéologiques seront menées dans le complexe de temples de My Son.

Le vice-ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hoàng Dao Cuong, vient de signer la décision N°1263 sur l’autorisation des fouilles archéologiques dans le complexe de temples de My Son, dans la commune de Duy Phu, district de Duy Xuyên, province de Quang Nam (Centre).

Selon cette décision, le Comité de gestion du patrimoine culturel de My Son est autorisé à collaborer avec l’Institut de conservation des monuments, l’Institut d’archéologie du Vietnam et la Fondation C.M. Lerici (Italie) pour mener des fouilles archéologiques au niveau du groupe de tours L, situé dans le complexe de temples de My Son. La période des fouilles est fixée du 9 mai au 30 juillet 2025. La surface autorisée pour les fouilles est de 150 m² (10 m x 15 m pour chaque tranchée), sous la direction de Nguyên Ngoc Quy de l’Institut d’archéologie du Vietnam. Selon la décision, durant les fouilles, les organismes agréés doivent veiller à protéger la stratigraphie du site ; à sensibiliser la population locale à la protection du patrimoine culturel ; à ne pas publier de conclusions officielles sans l'accord de l'autorité compétente et du Département du patrimoine culturel.

NDEL/VNA