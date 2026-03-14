Accomplir son devoir citoyen

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En Une, huit figures de différentes couches sociales du Vietnam brandissaient un bulletin de vote. Le message était clair : chacun est invité à participer pour élire les futurs représentants à l’Assemblée nationale (AN) de la XVIe législature et aux Conseils populaires du mandat 2026-2031. Tous affichaient leur détermination à voter, y compris ceux qui le feront par anticipation, comme les personnels en mer ou les habitants des zones isolées.

Le 14 février, le Conseil électoral national avait publié la Résolution N°151, officialisant la liste des 864 candidats à la XVIe AN, répartis dans 182 circonscriptions à travers le pays pour l’élection de 500 députés. Parmi eux, 217 désignés par les instances centrales, 647 par les localités, dont quatre auto-désignés, assurant le respect des critères de structure et de représentativité. Les listes sont désormais affichées dans 72.195 bureaux de vote, et plus de 73 millions d’électeurs sont inscrits.Selon la vice-présidente de l’AN, Nguyên Thi Thanh, ce scrutin se distingue par une intégration renforcée des technologies numériques. Le président de l’AN, Trân Thanh Mân, également président du Conseil électoral national, a dirigé le 26 février une conférence nationale en ligne, connectée à 34 sites provinciaux et 3.321 sites communaux. Il insistait sur la rigueur nécessaire pour le vote et le dépouillement, avec proclamation des résultats au plus tard le 25 mars. Il saluait des préparatifs méthodiques, menés sans relâche, y compris les jours fériés et de nuit. Au-delà de l’organisation, le Parlement vietnamien incarne l’unité nationale et accompagne les grandes transformations du pays : industrialisation, modernisation et intégration internationale. Ses recommandations pertinentes contribuent à améliorer la gestion de l’État. En 2021, l’AN avait déjà pris des décisions efficaces pour contrôler la pandémie de COVID-19 tout en relançant l’économie.La diplomatie parlementaire s’est également renforcée : l’AN vietnamienne a participé à de nombreux forums régionaux et internationaux, accueilli d’importantes conférences mondiales, contribuant à l’intégration du pays sur la scène internationale.Le 15 mars, chaque voix comptera pour affirmer la place et le prestige du Vietnam.

Hervé Fayet/CVN





