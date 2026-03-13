Élections législatives et locales

Les entrepreneurs vietnamiens au Laos confiants dans la proactivité du système politique

À l’approche des élections des députés à la XVI e Assemblée nationale et des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, prévues le 15 mars, les membres de la communauté vietnamienne au Laos expriment leur vif intérêt et leur pleine confiance en l’organisation de cet événement politique majeur.

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Photo : Xuân Tu/VNA/CVN

Pham Thi Minh Huong, femme d’affaires vietnamienne au Laos, membre du Comité permanent de l’Union générale des Vietnamiens au Laos, vice-présidente de l’Association des entrepreneurs vietnamiens à l’étranger et Pdg de la société Gold Phuc, a souligné que la XVe législature de l’Assemblée nationale avait exercé efficacement son rôle dans un contexte international et régional marqué par de fortes incertitudes, notamment les répercussions de la pandémie de COVID-19, les tensions géopolitiques et les transformations rapides de l’économie mondiale.

Selon elle, l’Assemblée nationale a adopté à temps de nombreuses politiques importantes visant à soutenir la reprise économique, à renforcer les institutions et à mobiliser les ressources pour le développement. Les efforts de réforme administrative, de rationalisation de l’appareil d’État et d’accélération de la transformation numérique ont également contribué à consolider la confiance de la population.

Pham Thi Minh Huong affirme suivre de près chaque étape du développement du pays. Tout comme la communauté vietnamienne au Laos, elle accorde une grande attention aux activités de l’Assemblée nationale, apprécie hautement ses efforts et se dit fière de voir le Vietnam maintenir sa stabilité tout en renforçant progressivement sa position sur la scène internationale.

Elle estime que les députés de la prochaine législature devront posséder une solide capacité politique, un esprit d’innovation et une vision stratégique leur permettant de répondre aux exigences croissantes du développement national et de l’intégration internationale.

Par ailleurs, les nouveaux élus doivent être véritablement proches de la population, écouter et refléter fidèlement les aspirations et les attentes des électeurs, tout en améliorant la qualité, l’autorité et l’efficacité de leurs activités, afin d’être dignes de leur rôle d’organe représentatif suprême du peuple et de plus haute autorité du pouvoir d’État.

Photo : Phan Phuong/VNA/CVN

Lorsque les politiques sont élaborées sur la base des réalités et visent à libérer les ressources au service du développement, les grands objectifs fixés par le XIVᵉ Congrès du Parti peuvent alors être mis en œuvre de manière efficace, a-t-elle souligné.

Elle a également mis en avant que l’organisation anticipée des élections traduit la proactivité du système politique vietnamien dans la consolidation de l’appareil dirigeant, garantissant ainsi la stabilité et la continuité de la gouvernance nationale. Cela revêt une signification particulière puisque le XIVe Congrès du Parti, tenu en janvier 2026, a fixé des orientations très claires et des objectifs de développement ambitieux pour la période à venir.

La stabilisation rapide de l’organisation et la consolidation du personnel dirigeant de haut niveau permettront de déployer les orientations et les politiques de manière plus cohérente et efficace, créant une forte impulsion pour concrétiser une trajectoire de développement rapide et durable, en vue de bâtir un Vietnam prospère et heureux.

Dans un contexte international en rapide mutation, elle a affirmé que la diplomatie parlementaire jouera un rôle croissant dans le renforcement du dialogue, de la confiance et de la coopération entre les nations, contribuant ainsi à rehausser la position du Vietnam sur la scène internationale.

La communauté vietnamienne au Laos se déclare convaincue que la diplomatie parlementaire du Vietnam continuera de contribuer activement à la paix, à la coopération et au développement durable dans la région et dans le monde.

VNA/CVN