Un expert vietnamien en France plaide pour renforcer la diplomatie parlementaire

La XV e Assemblée nationale vietnamienne et les Conseils populaires à tous les niveaux, pour la législature 2021-2026, se sont distingués par une activité intense, des innovations législatives notables et un contrôle accru de l’action publique. Toutefois, dans la nouvelle phase de développement du pays, leurs performances devront encore être renforcées afin de gagner en solidité, en profondeur et en efficacité.

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Photo : VNA/CVN

Cette analyse a été partagée par Lê Van Tranh, doctorant vietnamien en droit à l’Université Paris Panthéon-Assas et maître de conférences à l’Université de droit de Hô Chi Minh-Ville.

Selon lui, les députés de la prochaine législature devront répondre à plusieurs exigences essentielles, notamment faire preuve d’une forte intégrité politique, d’une vision institutionnelle solide et de la capacité de traduire les orientations politiques en lois et résolutions applicables. Ils devront également renforcer leur fonction de contrôle en surveillant de près la mise en œuvre des engagements publics, en maintenant un dialogue étroit avec les citoyens et les entreprises, et en adoptant une approche ouverte et adaptable face aux nouveaux enjeux tels que l’économie numérique, l’intelligence artificielle et la sécurité des données.

S’agissant des Conseils populaires, les attentes sont également élevées. Il s’agit notamment d’améliorer la qualité des décisions politiques au niveau local et de renforcer les mécanismes de contrôle dans des domaines clés tels que l’investissement public, la gestion foncière, le budget, la réforme administrative et la responsabilité de l’appareil administratif.

Au-delà des fonctions législatives et de contrôle au niveau national, Lê Van Tranh souligne également la nécessité de donner une nouvelle dimension à la coopération interparlementaire. Fort de relations établies avec plus de 140 parlements dans le monde et de plus de 50 groupes parlementaires d’amitié, le Vietnam dispose aujourd’hui d’une base solide pour approfondir ses partenariats. Le principal défi consiste désormais à faire en sorte que la diplomatie parlementaire dépasse le simple cadre des échanges de délégations pour devenir un canal concret contribuant directement au développement national.

Photo : VNA/CVN

Dans cette perspective, la coopération interparlementaire devrait être étroitement alignée sur les priorités de développement du pays, notamment la réforme institutionnelle, le commerce et l’investissement, la transformation numérique, la transition écologique, la sécurité énergétique, le développement de ressources humaines hautement qualifiées et la mise en œuvre des engagements internationaux.

Il est également essentiel de renforcer les capacités de suivi et de contrôle de la mise en œuvre des accords et engagements signés, afin que la diplomatie parlementaire ne se limite pas à des déclarations ou à des accords formels, mais produise des résultats tangibles contribuant au développement.

Selon Lê Van Tranh, la diplomatie législative est plus efficace lorsqu'elle permet au Vietnam de s'inspirer des bonnes pratiques, de mobiliser des ressources, de préserver ses intérêts nationaux et de renforcer sa position au sein des instances multilatérales. L'enjeu est de passer d'une simple présence à une véritable contribution, afin de contribuer à façonner des normes de coopération tout en servant directement les objectifs de développement du pays.

Le Vietnam peut également tirer de précieux enseignements de l’expérience française en matière d’organisation des activités législatives et parlementaires, a-t-il souligné. Il ne s’agit toutefois pas de reproduire mécaniquement des modèles institutionnels, mais plus tôt de mettre en place un processus législatif rigoureux, transparent et professionnel, garantissant la responsabilité à chaque étape.

Dans cette perspective, le développement d’une diplomatie parlementaire plus concrète, étroitement liée à l’apprentissage des expériences législatives étrangères et au partage d’expertises techniques, constitue une orientation importante pour soutenir directement le développement du pays.

VNA/CVN