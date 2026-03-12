Élections législatives : enjeux et perspectives du Vietnam pour le mandat 2026-2031

À l’approche des élections des députés de l’Assemblée nationale du Vietnam (AN) et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, l’attention de l’opinion publique se porte de plus en plus sur le rôle des institutions législatives et des autorités dans le processus de réforme et de développement du pays.

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Photo : VNA/CVN

Dans un entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Quỳnh Iris Nguyễn-de Prelle, fondatrice du Centre interculturel Vietnam - Pacifique (IVB) et membre du Conseil de l’éducation de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, a estimé que la XVe Assemblée nationale a constitué une période marquante dans un contexte mondial marqué par la pandémie de COVID-19 et par de profondes transformations économiques et sociales.

Selon elle, cette période a vu le Vietnam renforcer sa position sur la scène régionale et internationale, tout en poursuivant la modernisation de son système institutionnel. Les politiques visant à promouvoir le secteur privé, à valoriser la culture nationale et à mobiliser les ressources de la diaspora vietnamienne ont été élargies, notamment à travers des ajustements des réglementations relatives à la nationalité, au logement et à la propriété pour les Vietnamiens résidant à l’étranger.

Quỳnh Iris Nguyễn-de Prelle a également souligné les efforts déployés pour rationaliser l’appareil administratif et moderniser la gouvernance publique, notamment grâce à l’intégration croissante des technologies numériques dans la gestion publique et la prestation de services aux citoyens.

La tenue des prochaines élections est perçue comme une étape importante pour consolider l’organisation institutionnelle, dans un contexte de réforme visant à mettre en place un modèle d’administration locale à deux niveaux et à poursuivre la simplification de l’appareil administratif. Selon l’experte, ces évolutions pourraient rendre la gestion publique plus flexible et plus proche des citoyens, tout en facilitant l’accès aux services administratifs.

Elle estime également que cette transformation institutionnelle doit s’accompagner d’une attention accrue aux domaines fondamentaux tels que l’éducation, la culture et le développement économique local. La valorisation du patrimoine culturel, des métiers traditionnels et des industries culturelles pourrait ainsi contribuer à renforcer l’identité culturelle du pays et à soutenir son développement à long terme.

S’agissant de la prochaine législature, Quỳnh Iris Nguyễn-de Prelle a souligné l’importance de la qualité et de la diversité des futurs élus, saluant l’émergence de jeunes candidats issus notamment du monde universitaire et entrepreneurial. Elle a toutefois insisté sur la nécessité pour les représentants élus de conjuguer compétence professionnelle, intégrité et sens du service public, tout en maintenant un dialogue constant avec les électeurs.

Dans un contexte international marqué par des mutations rapides, elle a également mis en avant le rôle croissant de la diplomatie parlementaire dans le renforcement des relations extérieures du Vietnam. Le développement de cadres juridiques adaptés dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, la cybersécurité, l’énergie verte ou encore la protection des données apparaît, selon elle, essentiel pour permettre au pays de s’intégrer pleinement aux dynamiques mondiales.

Elle a par ailleurs souligné la contribution du Vietnam à la promotion de valeurs communes telles que la paix, la protection de l’environnement, l’égalité des genres et le développement durable, en cohérence avec les orientations de la communauté internationale.

Enfin, l’experte a estimé que le renforcement des partenariats internationaux, notamment avec l’Union européenne (UE), devrait continuer à s’accompagner d’efforts visant à améliorer la qualité de vie de la population, objectif qu’elle considère comme la finalité ultime des politiques publiques et de la coopération internationale.

Vivant à Bruxelles depuis 2012, Quỳnh Iris Nguyễn-de Prelle, écrivaine et poète, s’est illustrée par de nombreuses contributions au rapprochement entre les peuples vietnamien et belge. Elle participe activement à diverses activités communautaires au sein de la diaspora vietnamienne en Belgique.

VNA/CVN