Le XIVe Congrès national du Parti ouvre une nouvelle ère pour le Vietnam

Le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) ouvre une nouvelle ère dans le processus de Renouveau et de développement du Vietnam, selon le professeur Mi Liang, directeur du Centre d’études sur l’Asie du Sud-Est à l’Université des études étrangères de Chine à Pékin.

>> Objectif du Parti : élever le niveau de vie du Peuple

>> Le Vietnam renforce la coopération interpartis avec la Russie après le XIVᵉ Congrès du PCV

>> La Russie salue les résultats du XIVe Congrès du Parti communiste du Vietnam

S’adressant à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Mi Liang a salué le rôle et les contributions du secrétaire général du PCV, To Lam, soulignant que sa réélection à la tête du Parti témoignait d’un large consensus et d’une forte unité au sein du Parti.

Photo: VNA/CVN

Selon l’expert chinois, le XIVe Congrès national du PCV a examiné les questions théoriques et pratiques après 40 ans du processus de Doi moi (Renouveau), lancé lors de son VIe Congrès national en 1986.

Malgré de de profondes mutations dans le monde, le Vietnam est resté fidèle à sa voie de réformes, améliorant progressivement ses systèmes politique et économique et réalisant des progrès notables en matière de développement, a affirmé le professeur.

L’expert chinois a souligné que tirer les leçons de quatre décennies d'expérience avec l'oeuvre de Renouveau est essentiel pour affiner le modèle de développement du Vietnam dans les années à venir. Il a également suggéré que le Vietnam poursuive le renforcement de la lutte contre la corruption et la prévention des pratiques abusives et de la dégradation morale des fonctionnaires afin de garantir la pérennité du processus de réforme.

Concernant le modèle d'administration locale à deux niveaux et la politique de rationalisation de l'appareil administratif, le professeur chinois les a décrits comme des réformes importantes visant à améliorer la gouvernance de l'État, à simplifier les procédures administratives et à consolider les fondements politiques du développement à long terme du Vietnam.

VNA/CVN