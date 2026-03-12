Élections législatives et locales

Renforcer le système politique et créer un nouvel élan de développement

Les prochaines élections de la XVI e Assemblée nationale du Vietnam et des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 revêtent une importance cruciale pour consolider le système politique et créer une nouvelle dynamique de développement.

C’est ce qu’a affirmé Marcelo Rodriguez, chef de la Commission des relations extérieures du Parti communiste argentin, lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Selon Marcelo Rodriguez, le rôle de l’Assemblée nationale pour le mandat 2021-2026 doit être analysé dans un contexte mondial exceptionnel, marqué par les lourdes conséquences de la pandémie de COVID-19 et par les instabilités économiques et politiques internationales. Dans ce cadre, l’organe législatif vietnamien a su accompagner efficacement le gouvernement en adoptant des politiques opportunes visant à favoriser la reprise socioéconomique et à stabiliser la vie de la population.

Le responsable argentin a également salué les efforts du Vietnam en matière de réforme institutionnelle, visant à rendre l’appareil d’État plus efficace, transparent et moderne. Selon lui, ces orientations constituent des facteurs déterminants pour le développement durable du pays dans les années à venir.

En ce qui concerne l’organisation anticipée des élections par rapport à la pratique habituelle, Marcelo Rodriguez estime que cette décision reflète la proactivité du Vietnam dans l’accélération des réformes administratives. La mise en place plus précoce de l’appareil gouvernemental pour le nouveau mandat devrait faciliter la mise en œuvre des politiques de développement définies lors du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

S’agissant des missions des représentants élus lors du prochain mandat, il a estimé que les organes élus du Vietnam continueront de jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre des objectifs de développement fixés par le XIVᵉ Congrès national du Parti, notamment dans les domaines du développement socioéconomique, de la modernisation du pays et de l’amélioration du niveau de vie de la population. La coordination entre l’Assemblée nationale et les Conseils populaires à tous les niveaux devrait également contribuer à assurer l’application efficace des grandes orientations tant au niveau central que local.

Évoquant les relations bilatérales, Marcelo Rodriguez a souligné que les liens entre le Vietnam et l’Argentina maintiennent une dynamique positive, en particulier dans le commerce. Le Vietnam figure désormais parmi les principaux partenaires commerciaux de l’Argentine en Asie.

Il a conclu en affirmant que le potentiel de coopération reste vaste, notamment dans l’agriculture et les échanges diplomatiques. Il s’est dit convaincu que l’amitié entre les deux nations continuera de se renforcer, contribuant à la compréhension mutuelle et à la coopération entre les forces progressistes dans le monde.

VNA/CVN