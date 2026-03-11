La coopération parlementaire, socle des relations Vietnam - Japon

À l’approche des élections des députés de la XVI e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031, la présidente de l’Alliance parlementaire d’amitié Japon - Vietnam, Obuchi Yuko, a souligné le rôle pivot de la coopération parlementaire dans la consolidation des liens bilatéraux.

Dans un entretien accordé à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA), elle a souligné l’importance du fondement de l’État de droit, le rôle de passerelle du Groupe parlementaire d’amitié, ainsi que les contributions significatives de l’Assemblée nationale du Vietnam au développement du pays et au renforcement de la coopération internationale.

Obuchi Yuko a réaffirmé que le Japon et le Vietnam partageaient un attachement profond au principe de l’État de droit. Elle a rappelé que son pays accompagnait depuis de nombreuses années le Vietnam dans le perfectionnement de son système juridique, faisant de la coopération entre les deux organes législatifs un pilier fondamental de la compréhension mutuelle entre les classes politiques des deux nations.

Elle a mis en exergue le caractère exceptionnel du Groupe parlementaire d’amitié Japon - Vietnam. Cette organisation, qualifiée de « supra-partisane », rassemble des élus de divers horizons politiques, incluant de hauts responsables du Parti Libéral-Démocrate (PLD) ainsi que d’anciens Premiers ministres. Cette forte mobilisation témoigne de l’importance stratégique que le Japon accorde au Vietnam. Elle constitue un moteur politique essentiel pour faire avancer les projets de coopération de grande envergure, a-t-elle précisé.

L’entretien a également été l’occasion pour elle de saluer le 80e anniversaire des premières élections générales du Vietnam (6 janvier 1946 - 6 janvier 2026). Elle a rendu hommage aux contributions historiques de l’Assemblée nationale dans l’élaboration des politiques nationales et le développement socio-économique du pays.

Tout au long de son histoire, l’organe législatif vietnamien a joué un rôle déterminant dans l’essor de la nation, a-t-elle souligné. Elle a exprimé l’espoir que l’Assemblée nationale continue de refléter les aspirations des citoyens et de promouvoir la coopération internationale dans les années à venir.

