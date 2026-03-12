Élections législatives et locales : les préparatifs du scrutin pratiquement achevés

Le 12 mars à Hanoï, la vice-présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Thanh, membre du Conseil électoral national, a présidé une conférence de presse consacrée aux préparatifs des élections des députés de la XVI e Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

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Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Thi Thanh, à la matinée du 12 mars, il restait un peu plus de 68 heures avant l’ouverture du scrutin. Ces élections interviennent peu après le XIVe Congrès national du Parti et coïncident avec le 80e anniversaire de la première élection générale ayant donné naissance à l’Assemblée nationale du Vietnam.

La vice-présidente de l’Assemblée nationale a souligné que cet événement revêt une importance politique particulière. Il permettra aux électeurs du pays d’exercer leur droit et leurs responsabilités en choisissant les représentants dignes de confiance chargés d’exprimer la volonté, les aspirations et les intérêts légitimes du peuple. Le scrutin contribuera également au perfectionnement de l’État de droit socialiste, au renforcement de la grande union nationale et de la confiance de la population envers le Parti et l’État, ainsi qu’à la poursuite d’un développement rapide et durable du pays.

Ces derniers temps, les organes du système politique, du niveau central au niveau local, ont activement déployé les préparatifs du scrutin sous la direction du Parti et du Conseil électoral national, en veillant à garantir le respect des principes démocratiques, l’égalité, la conformité à la loi, ainsi que la sécurité et l’efficacité de l’organisation.

Présentant un bilan des préparatifs, Ta Thi Yên, vice-présidente de la Commission des affaires des députés de l’Assemblée nationale et vice-cheffe du Bureau permanent du Conseil électoral national, a indiqué que l’ensemble des travaux se déroulait conformément au calendrier prévu.

Autoriser le vote anticipé

Au niveau central, le Conseil électoral national a organisé deux conférences nationales en ligne sur la mise en œuvre des élections, deux sessions de formation sur le logiciel électoral et quatre réunions de travail pour diriger le processus. Au total, 27 documents d’orientation relatifs aux procédures électorales ont été publiés, accompagnés de 31 résolutions, huit plans d’action et 46 documents d’instruction destinés à résoudre rapidement les difficultés rencontrées.

À l’issue de trois missions d’inspection dans 34 provinces et villes, les autorités ont constaté que les localités avaient adopté plus de 6.600 documents de direction concernant l’organisation du scrutin. Les structures électorales ont été constituées conformément à la loi.

Pour la XVIe Assemblée nationale, 500 députés seront élus parmi 864 candidats, soit 1,73 candidat par siège, dont quatre candidatures indépendantes.

La structure des candidats reflète globalement la représentation sociale souhaitée : 45,37% de femmes, 21,64% de candidats de moins de 40 ans, 21,76% issus de minorités ethniques, 7,41% non membres du Parti et 27,31% de députés sortants.

Pour les Conseils populaires provinciaux, 4.217 candidats se présentent pour 2 552 sièges, tandis que 120.873 candidats briguent 72 611 sièges au niveau communal.

Au 10 mars 2026, le pays comptait plus de 78,9 millions d’électeurs répartis dans 72 195 bureaux de vote. Les listes électorales ont été rendues publiques depuis le 3 février afin de permettre aux citoyens de vérifier leurs informations.

Afin de faciliter la participation électorale dans certaines zones, le Conseil électoral national a autorisé le vote anticipé dans 217 bureaux de vote situés dans 11 provinces et villes. Au 12 mars, 34 bureaux de vote dans quatre localités avaient déjà organisé ce vote anticipé conformément à la réglementation.

Selon Ta Thi Yên, les préparatifs pour la journée électorale du 15 mars 2026 sont désormais pratiquement achevés. Grâce à la mobilisation des autorités et à la participation active des électeurs, le scrutin devrait se dérouler dans des conditions démocratiques, sûres et conformes à la loi.

VNA/CVN